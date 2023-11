Nino Frassica denunciato da coppia accusata di aver rapito suo gatto/ “Assediati dai suoi fan”

Nino Frassica e la moglie querelati dalla coppia accusata di aver rapito il gatto: “Siamo sotto assedio”

Nino Frassica e la moglie Barbara Exignotis sono stati denunciati dalla coppia accusata di aver rapito il loro gatto Hiro. La vicenda che vede protagonista l’attore comico siciliano e la moglie, se prima aveva contorni surreali e quasi divertenti, adesso rischia di finire in Tribunale. Andando con ordine, in queste settimane Nino Frassica è a Spoleto per girare le puntate della nuova stagione di Don Matteo e nei giorni scorsi è stato colpito da un brutto avvenimento: la scomparsa del gatto di famiglia Hiro.

Dopo giorni Nino Frassica e la moglie si sono convinti che il loro gatto fosse addirittura stato rapito da una coppia di Spoleto. Tale coppia però adesso ha denunciato Nino Frassica e la moglie. Additati sui social come ladri di gatti i coniugi si sentono assediati. Il Fatto Quotidiano, infatti, riporta come le accuse dell’attore hanno creato un clima per loro difficilissimo da sopportare. Ci sono folle di curiosi nei pressi della loro abitazione e addirittura qualcuno ha anche cercato di sfondare il portone dell’abitazione. La famiglia ora vive barricata in casa e per questo si è rivolta ad un legale.

Che fine ha fatto il gatto di Nino Frassica? La famiglia accusata del rapimento pronta ad agire per vie legali

Nino Frassica e la moglie Barbara Exignotis rischiano un procedimento penale. Le loro dichiarazioni contro la famiglia di Spoleto accusata di avergli rapito il gatto hanno fatto il giro del web mettendoli in una posizione molto complicata. La coppia si considera letteralmente assediata tanto da temere per la propria incolumità e per questo ha dato mandato all’avvocato Fabrizio Gentili di procedere per vie legali prima con una diffida e poi con una querela. L’avvocato, inoltre, sempre stando a quanto si legge sul FQ ha voluto sottolineare il fatto che i suoi assistiti sono stati molto collaborativi con la famiglia Frassica, li hanno accolti in casa loro per dimostrargli che il loro gatto non era Hiro ma ciò a quanto pare non è bastato.

L’attore del Maresciallo Cecchini in Don Matteo e soprattutto la moglie sono molto legati al gatto Hiro, per questo subito dopo la scomparsa non hanno esitato un attimo a fare appelli ovunque ed anche a mettera una taglia di 10.000 euro come ricompensa per chi ritrovasse il loro amato animale. Tuttavia la vicenda ormai è sfuggita di mano e nel tritacarne c’è finita una famiglia spoletina, al momento senza alcuna colpa, che da giorni vive barricata in casa.











