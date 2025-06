“Nino Frassica è morto”, fake news allarma i fan: l’attore del Maresciallo Cecchini in Don Matteo sbotta

Nino Frassica non è morto, sembra assurdo doverlo specificare ma nei giorni scorsi si è sparso il rumor circa l’improvvisa scomparsa dell’attore che da anni interpreta il Maresciallo Cecchini in Don Matteo. E per questo motivo il noto attore è stato costretto a smentire la fake news sulla sua morte. Non è la prima volta che un personaggio famoso finisce vittima di orrende notizie su presunti decessi poi rivelatesi, per fortuna, totalmente prive di fondamento ma nel frattempo ci si chiede fino a che punto ci si può spingere per ottenere like e commenti.

Scendendo nel dettaglio, nei giorni scorsi un pagina ha condiviso sui social la notizia della morte di Nino Frassica con un video. Il video era curato nei minimi dettagli, non solo si annunciava la scomparsa dell’attore ma anche le cause del decesso: un presunto tumore al fegato in fase terminale che non gli avrebbe lasciato scampo. Ovviamente e per fortuna si è trattato solo di un’orrenda fake news che ha allarmato i fan e Nino Frassica, insieme alla moglie Barbara Exignotis ha replicato con un suo di video a tratti ironico a tratti duro contro gli autori della fake news.

Don Matteo, Nino Frassica si sfoga contro la fake news della sua morte: “Fanno schifo sono animali”

Diffusa la fake news che Nino Frassica era morto, l’attore ha voluto replicare con un video in cui non ha trattenuto tutto il suo sdegno: “Fanno schifo sono animali, tumore al fegato in fase terminale, sti cornuti! Dovrò morire ma tra duecento anni.” Subito dopo ha aggiunto però un dettaglio che rende tragicomica tutta faccenda è il fatto che pur parlando della morte dell’attore e comico siciliano le foto fossero del campione di tennis Jannik Sinner. L’attore ha ammesso: “La cosa che fa ridere anche se non fa ridere è che parlano di me e c’è la foto di Jannik Sinnear.” Nino Frassica è vivo e sta bene certo è però che il proliferare di notizie del genere nel web dovrebbe essere regolamentato. E nel frattempo tornerà a vestire i panni del Maresciallo Cecchini in Don Matteo nelle repliche della 13esima stagione in onda questa sera in prima serata su Rai1.

