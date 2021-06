Nino Frassica/ Fra School of Mafia e Don Matteo 13: un’estate caldissima

Ci sarà anche Nino Frassica quest’oggi a Domenica In. Per il nuovo appuntamento col salotto domenicale condotto da Mara Venier, il grande comico messinese classe 1950 (71 anni da compiere il prossimo dicembre), ci delizierà con la sua simpatia unica ed inimitabile, oltre ovviamente a parlarci dei suoi numerosi lavori in cui è impegnato. Il primo è senza dubbio School of Mafia, una commedia che vedrà il ritorno di Nino Frassica al cinema. Dopo l’anno e mezzo praticamente di chiusure per via del covid, le sale hanno finalmente riaperto i battenti, e il grande Nino ne ha “approfittato” per mostrare al pubblico il suo ultimo lavoro.

Il film, diretto da Alessandro Podi, ha come protagonisti un padrino, tre boss della mafia, e un business milionario, e oltre a Nino Frassica vede anche la recitazione di Fabrizio Ferracane, Emilio Solfrizzi, Paolo Calabresi Mario Pupella e Tony Sperandeo, un cast davvero stellare. Ovviamente il nome dell’attore siciliano è legato a doppia mandata anche a Don Matteo, la fiction che farà il suo esordio (tredicesima stagione ufficiale), su Rai Uno molto probabilmente il prossimo anno. Lo scorso 31 maggio sono iniziate le riprese nel magico scenario di Spoleto, e Nino Frassica sarà come al solito presente nelle vesti dell’amato maresciallo Nino Cecchini.

NINO FRASSICA E IL CURIOSO TWEET SU DON MATTEO 13

Curioso come proprio il comico messinese abbia twittato negli scorsi giorni a riguardo: “NOVITÀ DON MATTEO 13. I 3 carabinieri Barba, Ghisoni e Zappavigna lasciano Don Matteo! Al loro posto new entry Aldo, Giovanni e Giacomo. (gireranno la loro prima scena con la capitana Anna e il maresciallo Cecchini venerdì 18 giugno)”. Difficile prendere sul serio il cinguettio di Nino Frassica, mentre è molto più probabile che si sia trattato di un post irriverente anche per attirare l’attenzione sulla nuova stagione della fortunata fiction del primo canale, che in ogni caso ha bisogno di poca pubblicità.

Tanti gli impegni di Nino Frassica che quest’anno abbiamo visto negli inediti panni di Nino Caputo, ne la mini serie di Canale 5 “I Fratelli Caputo”, andata in onda a cavallo fra il 2020 e il 2021, ma anche durante lo show di Rai Uno “Affari Tuoi – Viva gli sposi!”, fra il 26 dicembre 2020 e il 23 febbraio scorso. Con School of Mafia si chiude così l’ennesima stagione da urlo per l’attore siciliano che nacque addirittura come carabiniere per poi iniziare a dedicare anima e corpo alla recitazione e soprattutto alla comicità.



