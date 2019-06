NINO FRASSICA/ Il matrimonio con Barbara Exignotis e i duetti con Arbore (Domenica in)

Nino Frassica non poteva mancare nella trasmissione di Mara Venier. L’occasione in questo caso gli viene regalata dalla presenza di Renzo Arbore nel salotto di Mara Venier: il comico diventa così uno dei regali della conduttrice allo storico collega, con cui è legata in modo particolare. Dopo aver ricevuto la visita di Teo Teocoli, Arbore accoglie nello studio anche un commosso Frassica. “Piango per l’emozione. Domenica In senza piangere? Dai”, dice il comico ironizzando subito dopo. Con le lacrime che gli scorrono anche sulle guance, Frassica rivela ad Arbore di essere riuscito a trovare il disco di Quelli della notte, prima di ricordare quel primo incontro fra i due grandi artisti. Tutto nasce da una telefonata che l’artista fa nella speranza di poter entrare in tv e che finisce sulla segreteria telefonica del presentatore. Un momento che verrà rievocato anche in occasione di Domenica In… il meglio di, che andrà in onda con la sua ultima puntata oggi.

NINO FRASSICA, IL SODALIZIO CON RENZO ARBORE

Il sodalizio televisivo fra Frassica e Arbore inizia al cabaret, dove il comico interpreta la parte del frate e guida un gioco a premi, fra cui “una macchina da scrivere ed una già scritta”. In questo nuovo incontro invece i due amici duettano sulle note di Grazie dei fiori bis, un brano scritto dallo stesso Arbore e che in origine prevede già un duetto fra i due. Una canzone particolare non solo perché scimmiotta la celebre Grazie dei fiori cantata da Nilla Pizzi, ma anche perché scelta inizialmente dal cantautore per la sua partecipazione al Festival di Sanremo dell’86, prima di optare per la sua hit Il clarinetto. Scelto fra i primi ospiti di Mara Venier, Nino Frassica sceglie il salotto di Domenica In per fare un’inedita intervista doppia con Orietta Berti. “Complimenti per il programma, ti seguo tutto i giorni”, dice sorridendo l’artista siciliano prima di rispondere alle domande della presentatrice. “Devo rispondere quello che risponde lei?”, si chiede subito per capire come affrontare la serie di domande successive.

NINO FRASSICA, IL MATRIMONIO CON BARBARA EXIGNOTIS

Un’occasione per sfoggiare la sua nota simpatia, che spazia dal lavoro di soubrette che si attribuisce fino ai biscotti di Orietta, il suo dolce preferito. Frassica diventa serio solo quando si accenna al suo recente matrimonio con Barbara Exignotis e per parlare del film Uno di famiglia di Alessio Maria Federici, in cui interpreta il ruolo di un mafioso. Si commuove invece quando si parla del nonno a cui era legatissimo e di quelle palle artigianali che faceva con le budella delle galline. Frassica approfitta poi della domanda sul suo sogno nel cassetto per trasformarsi in presentatore, prendendo il posto della Venier e facendo una serie di domande improbabili, aggiungendo anche le foto del cuore. La prima immagine è della Venier: “tu quale sei?”, chiede il comico ironizzando sulla presenza di un cane corso al fianco della conduttrice.



