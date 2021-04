Nino Frassica/ “Il mio erede? E’ Valerio Lundini. Mi candido per LOL ma…”

Nino Frassica ospite del serale di Amici di Maria De Filippi di sabato 24 aprile 2021. Il comico e attore, amatissimo dal pubblico italiano, è pronto a regalare ai telespettatori un momento di spensieratezza come spesso accade durante “Il tavolo di che tempo che fa” dove è presenza fissa. Intanto in questi giorni l’attore si è candidato come concorrente della nuova edizione di “LOL – Chi ride è fuori” come ha scritto lui stesso sui social: “LOL 2 – Non mi hanno chiamato, ma se mi dovessero chiamare parteciperei volentieri, perché è una trasmissione divertente, però parteciperei con la “mascherina”. In dieci in una stanza, anche se tamponati, non mi fido”.

Un messaggio chiaro quello di Nino Frassica che ha apprezzato molto questo nuovo format televisivo trasmesso in esclusiva su Amazon Prime Video e condotto da Fedez e Mara Maionchi. “È un genio chi ha scritto questo programma perché fa molto ridere, è un format che funzionerà per parecchi anni” – ha detto Frassica durante un’intervista rilasciata a Huffington Post aggiungendo – “Lol è la cosa più divertente che c’è in questo momento“I programmi comici si fanno ancora ma sono di routine e con i soliti numeri. Gli spazi dedicati alla comicità esistono: c’è Brignano, Quelli che il calcio, il tavolo di Che tempo che fa e Stasera tutto è possibile, dove non ci sono sketch ma giochi. Poi c’è Lundini che è una novità, mentre gli altri sono programmi ripetuti e di routine”.

Nino Frassica si è poi soffermato sulle piattaforme streaming dove è possibile sperimentare e rischiare. Le cose sono sicuramente cambiate rispetto a tantissimi anni: “prima si lavorava nei locali e c’era un linguaggio preciso, dovevi prepararti e coccolare il pubblico. I social sono una sintesi dove vanno forte Maccio Capatonda e i The Jackal che hanno un linguaggio ‘internettiano’. Hanno un modo per far ridere sul web e lo sanno fare bene. È come prendere un estratto divertente di pochi minuti di un programma televisivo, che per intero non fa tanto ridere, per pubblicarlo in rete”.

L’attore e comico parlando di chi potrebbe essere il suo erede ideale non ha alcun dubbio: “Valerio Lundini, sicuramente. E poi i surrealisti, che seguono la mia linea. Anche Massimo Bagnato e Maccio Capatonda, che non sono più giovani ma affermati”. Infine parlando della vecchia televisione di cui è stato uno dei capisaldi ha sottolineato: “non ho nostalgia, non mi manca la vecchia televisione che in realtà si inserisce nella nuova tv. C’è tanto bisogno di ridere oggi e la possibilità di divertirsi c’è. Esteticamente la tv è migliorata, prima si costruivano scenografie costosissime per fare solo un lago o un albero. Adesso con il digitale si possono fare milioni di effetti. La televisione è più bella oggi anche grazie alla tecnologia”.



