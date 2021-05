Nino Frassica/ Il pupillo di Renzo Arbore e signore delle fiction (e non solo)

Nino Frassica torna in tv per mettersi in gioco questa volta a Top Dieci. Dopo la sua doppia partecipazione ad Amici, l’attore torna in tv questa volta alla corte dell’amico Carlo Conti per prendere parte al suo show proprio questa sera. Chi lo conosce sa bene che non si tirerà indietro quando sarà il momento di dire la sua tra frecciatine e battutine più o meno ‘politicamente corrette’ e i fan sono già pronti a raccogliere e cogliere i suoi interventi, ne sentiremo parlare anche domani dopo la puntata? Nei giorni scorsi Nino Frassica ha avuto modo di essere molto attivo sui social e tutto perché è rimasto piacevolmente colpito da Lol Chi ride è fuori, lo show rivelazione di Amazon che adesso si prepara ad una seconda edizione, ci sarà anche lui o, magari, prenderà parte ad uno speciale già annunciato? L’annuncio ufficiale ancora non c’è stato ma i fan dell’attore sperano di rivederlo presto in tv visto che al momento al teatro non si capisce bene quando si potrà tornare.

Barbara Exignotis, moglie Nino Frassica/ "Con lei tutto è cambiato", il suo passato..

Nino Frassica torna a Top Dieci dopo la sua doppia partecipazione ad Amici 2021

Sullo sfondo rimane quello che possiamo definire il suo pigmalione ovvero Renzo Arbore. Chi lo conosce bene sa che Nino Frassica ha iniziato la sua carriera lavorando in alcune produzioni teatrali della sua zona fino a quando non ha deciso di rivolgersi lui stesso a Renzo Arbore per farsi notare e con successo visto quello che poi è successo. L’attore siciliano ha lasciato un messaggio in segreteria a Arbore e da quel momento in poi ha segnato la svolta nella sua carriera e nella sua vita.

LEGGI ANCHE:

NINO FRASSICA/ "Ho scritto un libro su Maria De Filippi" e cita la D'Urso ad AmiciBarbara Exignotis, moglie Nino Frassica/ 10 anni di convivenza poi il matrimonio

© RIPRODUZIONE RISERVATA