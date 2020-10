Nino Frassica/ Il Re delle risate giudice speciale a Tale e Quale Show

SI RICOMPONE LA COPPIA D’ORO FORMATA DA NINO FRASSICA E CARLO CONTI A TALE E QUALE SHOW

La coppia d’oro formata da Carlo Conti e Nino Frassica questa sera si ricomporrà a Tale e Quale Show. Il padrone di casa ha scelto un collega e amico di sempre per il difficile ruolo di quarto giudice del suo programma e dopo l’esperienza cult de I Migliori Anni, il suo pubblico sicuramente apprezzerà la scelta. L’attore prenderà posto al fianco di Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello per commentare le esibizioni e le imitazioni dei vip in gara in questa edizione, e chi meglio di lui per farlo? Quello che non mancherà questa sera saranno sicuramente le risate visto che lui da sempre ne è il re. Classe 1950, Nino Frassica sicuramente non ha bisogno di presentazioni ed è davvero complicato mettere insieme i suoi successi di questi anni che lo hanno visto protagonista al cinema e in tv, al teatro e nella musica, taLvolta con ruoli drammatici ed altre, molto più spesso, comici e irriverenti.

UNA CARRIERA LUNGA E PROSPEROSA INIZIATA CON RENZO ARBORE

A regalare la notorietà, che poi ha meritato, a Nino Frassica è stato Renzo Arbore dopo che il messinese ha deciso di lasciargli un eccentrico messaggio in segretaria, ottenendo la sua attenzione. E’ il pugliese che lo vuole al suo fianco nel 1983 e poi due anni dopo in un programma cult, Quelli della notte, e quattro anni dopo a Indietro tutta!. Da allora in poi la carriera di Nino Frassica non si è più fermata facendosi apprezzare da ben tre generazioni, l’ultima delle quali conquistata grazie al suo ruolo al fianco di Carlo Conti a I Migliori Anni o di Fabio Fazio alla corte del suo Che tempo che fa, ma soprattutto con Terence Hill. In mezzo ci sono una serie di successi al cinema, al teatro ma anche in radio, quale sarà il suo prossimo progetto e come sarà in veste di giudice questa sera?



© RIPRODUZIONE RISERVATA