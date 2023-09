Nino Frassica, scomparso il gatto dell’attore/ L’appello social: “Non lo troviamo, per favore contattatemi…”

Nino Frassica, scomparso il gatto dell’attore: l’appello social

Sono ore di grande preoccupazione per Nino Frassica, che su Instagram ha condiviso un accorato appello manifestando grande apprensione. Il comico e attore sta infatti facendo i conti con l’improvvisa scomparsa del suo adorato gatto Hiro che, mentre si trovava a Spoleto assieme al suo padrone, ha fatto perdere le sue tracce in maniera improvvisa. Con un post condiviso sul proprio profilo Instagram, Frassica ha scritto un messaggio in cui rivolge un appello a tutti coloro che vivono nella zona.

“Sono Nino, mi trovo a Spoleto e il mio gatto Hiro è scomparso e non lo troviamo da questa mattina. Se sei di Spoleto, il mio gatto è microchippato e mandami un messaggio in privato. La ricompensa per chi ce lo riporta è di €5.000“, le parole dell’attore. A corredo del post, che mostra anche la foto del gattino, ha scritto un altro messaggio come didascalia: “Per favore contattatemi se doveste avvistarlo o averlo. Non è una cosa finta, purtroppo non lo troviamo veramente da stamattina“.

Nino Frassica a Spoleto, apprensione per l’allontanamento di Hiro

Il post è stato condiviso nella giornata di ieri, martedì 26 settembre 2023, e il gatto sarebbe scomparso da ieri mattina. A seguire, sempre per mezzo Instagram, Nino Frassica ha condiviso un nuovo post in cui ha fornito un aggiornamento sul fatto: “Aggiornamento: ultimo avvistamento ieri notte nei pressi del giro della rocca a Spoleto“. La disperata ricerca del piccolo Hiro è stata messa in moto in tutta la zona, con la speranza che possa essere ritrovato da chi vive a Spoleto.

Come riportato da TgCom24, proprio nella cittadina umbra si trova l’attore, impegnato in questo periodo sul set delle riprese della nuova stagione di Don Matteo, che lo vedrà nuovamente tra i protagonisti del cast. L’allontanamento di Hiro desta non poca preoccupazione in Nino Frassica, che in queste ore sta ricevendo il massimo della solidarietà dai suoi fan, nella speranza che il suo piccolo amico a quattro zampe faccia presto ritorno tra le sue braccia.

