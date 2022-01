NINO GRAZIANO LUCA, CHI È?/ Pres. compagnia nazionale danza storica: “Passione nata…”

Nino Graziano Luca, presidente della Compagnia nazionale di danza storica, è intervenuto al termine di un’esibizione a “Oggi è un altro giorno”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Bortone. Il direttore artistico ha asserito che “il periodo predominante delle nostre ricostruzioni è del 7-800, ma la nostra passione comincia già dal Rinascimento in poi. Siamo molto orgogliosi dell’Italia e dell’italianità. Personalmente partecipai a uno stage a Edimburgo, in Scozia: poi, tornai a Bologna, iniziai a studiare e feci diventare questa folgorazione una mia passione”. (aggiornamento di Alessandro Nidi)

Nino Graziano Luca, conduttore di “Cultura on the road”

Nino Graziano Luca è tra gli ospiti della puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi, lunedì 3 gennaio. Ai microfoni di Serena Bortone si racconterà a 360 gradi parlando soprattutto della propria carriera. “Oggi alle ore 14, con la Compagnia Nazionale di Danza Storica sarò ospite su RAIUNO del popolare programma Oggi è un altro giorno, condotto dalla giornalista Serena Bortone. Se siete liberi, oppure in pausa caffè, seguiteci”, ha scritto su Instagram ricordando ai followers l’appuntamento di oggi.

Autore e conduttore della trasmissione Cultura on the road trasmesso su Rai Isoradio ogni martedì e giovedì, Nino Graziano Luca è presidente e direttore artistico della Compagnia nazionale di danza storica, un’associazione culturale che si occupa prevalentemente dello studio e della diffusione della Danza Storica dal Rinascimento all’inizio del ‘900 come si legge sul sito.

Nino Graziano Luca: vita privata top secret

Studioso e appassionato della danza, a 18 anni, esordisce come regista e conduttore del Gala della danza. si è laureato in lettere e filosofia con il massimo dei voti presso l’Università di Bologna. Si appassiona così, alla danza storica cominciano a studiare manuali dell’epoca. Dal 2008 organizzo l’evento di moda World of Fashion.

Della vita privata di Nino Graziano Luca, invece, non si sa assolutamente nulla. Molto discreto e riservato, sul proprio profilo Instagram, pubblica solo post e video relativi al suo lavoro e alla Compagnia Nazionale di Danza Storica. Nel salotto di Oggi è un altro giorno, tuttavia, potrebbe raccontare qualche dettaglio.



