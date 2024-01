Nino La Rocca: “La mia infanzia in Africa fu selvaggia”/ “A Genova invidiavo Mancini e Vialli”

Nino La Rocca, pugile nato in Mauritania con il nome di Cheick Tidjani Sidibé, negli anni ’80 divenne uno dei più grandi atleti in Italia: su 80 incontri disputati, ne vinse ben 74. “Sono nato in Mauritania, a Port-Étienne dove mio padre, maliano e soldato dell’esercito coloniale francese, trascinò mia madre incinta a 17 anni. In Marocco mi sono trasferito subito dopo” racconta al Corriere della Sera. La donna era “Nunzia La Rocca, donna bellissima, figlia di siciliani di Resuttana emigrati in Africa per aprire un panificio. Papà sparì subito, mamma restò con me e due fratelli, Ibrahim e Hussein. Vivevamo con i nonni, a casa si parlavano francese e siciliano, fuori l’arabo”. La sua infanzia la definisce come “selvaggia. Mamma non si riprese mai dalla fuga di papà che nel frattempo faceva figli in giro per il mondo: siamo 32 o 33. Io vivevo alla giornata, pupazzo nelle mani di zio Mariano, un pugile dilettante che mi usava come sacco da boxe per intrattenere gli amici. A 16 anni mi spedirono in piroscafo a Marsiglia e poi a Parigi da un altro zio materno”.

Questo zio “mi affidò a un impresario francese mezzo delinquente che mi faceva combattere contro enormi pugili in disarmo tenendo gli ingaggi per sé. L’unico mio scopo era rimanere in piedi e vivo”. Poi, il ritorno in Africa: “A 21 anni mi spedirono proprio in Mali. Zio avvertì mio padre, che non avevo mai conosciuto. Prima del match chiamai casa, avevo un presentimento: mamma era appena morta di crepacuore, a 37 anni. Io non riuscivo a smettere di piangere, papà si presentò a bordo ring sereno come uno che non ti vede da poche ore. Ho cancellato la sua faccia”.

Nino La Rocca: “Scappai con Manuela Falorni”

Dopo i primi vent’anni di vita piuttosto turbolenti, Nino La Rocca arrivò in Italia “a Genova perché zio conosceva Rocco Agostino, il famoso manager. Ero già fortissimo, avrei potuto combattere per il titolo ma non avevo la cittadinanza anche se mamma era italiana. Però vinsi 50 match di fila e diventai l’idolo del Paese”. Nel nostro Paese arrivò anche quello che credeva fosse amore: “A una trasmissione di Alberto Bevilacqua incontrai Manuela Falorni (attrice porno, ndr). Uscimmo assieme la sera stessa, poi scappai dalla palestra: ci sposammo a Montecatini, venne anche Walter Chiari. L’anno dopo nacque Antonio. Spesi mezzo miliardo per costruire la nostra villa in collina: Manuela e sua madre mi buttarono fuori dopo un mese” racconta al Corriere della Sera.

A Genova, il pugile viveva “a Bogliasco, con i giocatori della Sampdoria: invidiavo Mancini e Vialli in piedi fino a notte fonda a bere e fumare. Mi svegliavo alle 5 per allenarmi, non avrei potuto reggere la loro vita. Ma non resistevo alle donne”. Nel corso della sua carriera, La Rocca incontrò anche Muhammad Ali: “Quarant’anni fa a Milano durante una trasmissione tv. Arriva Gianni Minà e dice: “Nino, ti presento il mio amico Muhammad Ali”. E lui, come facciamo sempre noi ex pugili, si mette in guardia e mima il gesto di tirarmi un cazzotto. Io cado in ginocchio come di fronte a Dio. Per soggezione ma anche paura: ha presente il destro di Ali”.











