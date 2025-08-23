Nino Manfredi, chi è l'attore e il matrimonio con Erminia Ferrari: dalla loro storia sono nati tre figli

Nino Manfredi com’è morto e chi era la moglie

Techetechetè torna su Rai1 a dedicare spazio a Nino Manfredi, uno dei comici italiani più amati di tutti i tempi e capace di unire l’Italia come pochi altri colleghi sono riusciti a fare nel corso della loro carriera. L’arista è stato purtroppo stroncato da un ictus che ha complicato in maniera ulteriore la sua situazione di salute già piuttosto precaria. Inoltre, dal punto di vista sentimentale, Nino Manfredi è stato sposato con Erminia Ferrari, un matrimonio durato dal 1955 fino al 2004 e che ha portato la coppia a mettere al mondo tre figli, Roberta (nata nel 1956), Luca due anni dopo e Giovanna nel ’61.

Ancora prima del fatale ictus, qualche anno prima Nino Manfredi aveva scampato la morte in diverse occasioni, come raccontato dal figlio Luca in una intervista concessa a a Oggi è un altro giorno: prese una pleurite bilaterale che si trasformò in tubercolosi. Rimase tre anni in ospedale, durante i quali ha assistito alla morte di tutti i suoi compagni. Ha superato due estreme unzioni” ha confessato il figlio dell’attore.

Nino Manfredi e il ricordo della moglie: “Mi tradiva”

Le nozze tra Nino Manfredi e la storica moglie Erminia Ferrari sono state speciali almeno fino a quando la donna non ha scoperto di essere tradita.

“Quando scoprivo il misfatto mi dicevo: vediamo che si inventa stavolta” ha confessato ammettendo come l’artista abbia anche avuto un’altra figlia nata da una notte brava dell’artista, situazione tra l’altro risolta dalla stessa moglie in Bulgaria.