Nino Montelone, figlio Sabrina Paravicini/ “Ha sindrome di Asperger”, l’ex marito..

Nino Monteleone è il figlio di Sabrina Paravicini, l’attrice di teatro e cinema nota per il suo ruolo, ormai anni fa, in Un medico in famiglia. In questi anni in molti hanno avuto modo di conoscerla e di starle accanto tramite i social per via del tumore che l’ha colpita e contro il quale ha sempre lottato con il sorriso con al fianco proprio il suo amato figlio Nino Monteleone, nato dal suo ex marito, che ormai non abita più con loro ma con il “quale sono rimasti una squadra proprio per il bene del loro bambino”. Lo stesso per il quale Sabrina Paravicini all’epoca lasciò il lavoro appena si accorse che qualcosa non andava e gli fu diagnosticata la sindrome di Asperger. Proprio a Vieni da Me, l’attrice aveva raccontato: “Nino è sempre stato un bimbo precocissimo, a tre mesi già pronunciava qualche parole. Ad un certo punto, all’età di 18 mesi, ha smesso di parlare e di relazionarsi con gli altri…Ci siamo allarmati quando questi atteggiamenti sono diventati molto più evidenti. Inizialmente, non abbiamo capito nulla, si è pensato ad un problema di sordità.. poi è arrivata la diagnosi della sindrome di Asperger”.

NINO MONTELEONE, FIGLIO DI SABRINA PARAVINI, CON LA SINDROME DI ASPERGER

Nino Monteleone è nato nel 2005 ed è da quando è arrivata la diagnosi della Sindrome che lei ha preferito lasciare la tv per dedicarsi al figlio in tutto e per tutto. Purtroppo non è andata bene per la sua vita matrimoniale visto che la sua storia d’amore con il marito, di cui si conosce poco o nulla, è finita ma mai del tutto visto che continuano a lavorare insieme proprio per il bene del loro bambino spesso protagonista sui social di storie e video Instagram insieme alla mamma.



