Michelle Hunziker di nuovo innamorata: Nino Tronchetti Provera, imprenditore segreto e affascinante. Scopriamo chi è!

Nino Tronchetti Provera è il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker. Ormai i due non si nascondono più e sono stati paparazzati dal settimanale Oggi mentre si scambiano baci appassionati in quel di Milano, senza alcun timore di essere beccati. Di certo nessuno si aspettava un epilogo di questo tipo: la bellissima showgirl argentina ha scelto come partner il cugino dell’ex fidanzato di Chiara Ferragni, Giovanni Tronchetti Provera. Facciamo un salto nella vita di Nino e scopriamo che lavoro fa, qualcosa in più sulla sua carriera e tanto altro.

Il compagno di Michelle Hunziker, Nino Tronchetti Provera, non è molto amante del gossip, esattamente come il cugino Giovanni. Di lui si sa che ha 55 anni e che di lavoro fa il manager e l’imprenditore, focalizzandosi sul tema della finanza sostenibile. Per quanto riguarda gli studi, Nino è laureato in Economia Aziendale con un master alla The Business School of the World che gli ha permesso poi di fondare Cam Tecnologie nel 1997. Nel corso degli anni è stato anche parte del gruppo Telecom Italia mentre ha fondato Ambienta, di cui è Manager a Milano. Insomma, un curriculum decisamente ricco.

Nino Tronchetti Provera, le figlie e l’ex moglie Francesca Malgara

Cosa sappiamo della vita privata di Nino Tronchetti Provera? Il manager era sposato con Francesca Malgara, nota fotografa da cui ha avuto tre figlie: Camilla, Allegra e Virginia. Dopo il matrimonio nel 2012, i due si sono separati e hanno intrapreso vite diverse pur rimanendo uniti per i figli. Viene descritto da fonti vicine come un padre molto presente, elegante e affettuoso che ha a cuore il benessere della famiglia e che in pubblico si è sempre esposto con discrezione.

Oggi Nino Tronchetti Provera è innamorato di Michelle Hunziker. A mostrarli a tutti è stato il settimanale Oggi che ha mostrato le immagini della loro passeggiata romantica. Non tutti sanno che il rumor sulla loro relazione risale a febbraio dello scorso anno quando furono visti insieme al Bacaro, celebre ristorante milanese in via Montenapoleone. Si presume quindi che i due si frequentassero ormai da molto tempo e che abbiano deciso di conoscersi piano piano per rispettare un grande amore pronto a sbocciare presto.

