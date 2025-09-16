Chi è Nino Tronchetti Provera, nuovo compagno di Michelle Hunziker? Imprenditore, ha cominciato una storia con la conduttrice diversi anni fa

Da qualche tempo c’è un nuovo amore nella vita di Michelle Hunziker. Si tratta di Nino Tronchetti Provera, imprenditore nonché fondatore di Ambienta Sgr, società leader in Europa nell’applicazione dei trend ambientali agli investimenti finanziari. L’uomo sembra avere diversi anni in più della conduttrice, che ha vissuto dopo il divorzio dal marito diverse storie d’amore, che però non sono durate quanto avrebbe voluto. Proprio per questo la Hunziker ha inizialmente utilizzato la prudenza come arma dopo aver cominciato la nuova storia d’amore, senza affrettare i tempi né rendere fin da subito pubblica la relazione.

Aurora Ramazzotti, chi è la figlia di Michelle Hunziker/ "Diventare mamma mi ha regalato una nuova visione"

Chi è Nino Tronchetti Provera, nuovo compagno di Michelle Hunziker: “Vediamo fin dove andrà”

Si chiama Nino Tronchetti Provera l’uomo che è arrivato nella vita della splendida conduttrice svizzera dopo la fine di diverse storie d’amore, arrivate dopo la conclusione del suo matrimonio con Tomaso Trussardi. “Si può stare bene da soli ma condividere è più bello. Sono all’inizio di una relazione, la sto vivendo con molta naturalezza e vediamo fino a dove andrà” ha spiegato la Hunziker a Verissimo. Parlando ancora di Nino Tronchetti Provera, Michelle ha spiegato di aver intenzione di vivere la loro storia senza fare troppi programmi, scoprendo giorno per giorno dove li porterà questo nuovo amore: “Vedremo come andrà e speriamo”.

Michelle Hunziker, il rapporto con gli ex mariti Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi/ "Tempo cura dolore ma.."

Come dicevamo, Nino Tronchetti Provera ha diversi anni in più di Michelle Hunziker e alle spalle una famiglia. È stato infatti sposato con Francesca Malgara, fotografa, con la quale ha avuto tre figlie, Virginia, Camilla e Allegra. Michelle, se la storia dovesse proseguire e andare bene, vivrà dunque in una famiglia allargata tutta al femminile: anche lei, infatti, ha tre figlie femmine avute con Eros Ramazzotti (Aurora) e poi con Tommaso Trussardi (Sole e Celeste).