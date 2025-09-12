Ecco tutti gli annunci principali avvenuti durante il Nintendo Direct, dal nuovo film su Super Mario ai nuovi videogiochi in uscita: l'elenco

Si è concluso pochi minuti fa il Nintento Direct, l’evento che annuncia le novità della storica azienda di videogiochi nipponica, e la carne al fuoco non è mancata. Facciamo un breve recap quindi di quello che è stato annunciato a cominciare dall’annuncio forse più importante, quello di un nuovo film su Super Mario. Dopo lo straordinario successo della pellicola uscita due anni fa, Big N ha colto la palla al balzo per annunciare un nuovo film, questa volta basato sull’universo di Mario Galaxy, storico gioco di casa Nintendo.

Il film si chiamerà proprio Super Mario Galaxy! e arriverà nelle sale cinematografiche ad aprile dell’anno prossimo, quindi fra soli 7 mesi. Si tratterà del sequel del primo film con lo stesso cast di attori/doppiatori, e nel corso del Nintendo Direct è anche stato mostrato un breve trailer nel Regno dei funghi. Ovviamente non sono mancati i nuovi annunci videoludici, a cominciare da Mario Tennis Fever, esclusiva per Nintendo Switch 2, in uscita dal 12 febbraio 2026. Si potrà giocare in coppia o da soli utilizzando i personaggi storici della galassia di Super Mario. Attenzione anche ad un nuovo gioco su Yoshi, leggasi Yoshi and the Mysterious Book.

NINTENDO DIRECT: IL NUOVO YOSHI E IL RITORNO DI MARIO GALAXY

Si tratta di un gioco in grafica 2.5, anche questo esclusiva Nintendo Switch 2, di fatto un platform in due dimensioni che si ispira ai vecchi videogame di Nintendo. Bellissimo lo stile grafico, particolarmente colorato, quasi fabiesco, e nel corso del trailer è stato mostrato il simpatico Yoshi mentre coglie dei fiori portandoli con se.

Infine chiudiamo con l’annuncio di Super Mario Galaxy 1 & 2 per Nintendo Switch, in arrivo a brevissimo, il prossimo 2 ottobre 2025. Si tratta ovviamente del remake dei due storici giochi a firma Big N con protagonista Super Mario, in origine pubblicati sulla console Nintendo Wii. Avranno una grafica migliorata e i movimenti e i controlli saranno adattati alla nuova console. L’uscita farà da “apripista” all’arrivo nelle sale del film, come detto sopra.

