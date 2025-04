E’ decisamente a sorpresa ed esclusivo il nuovo tasto presente sulla Nintendo Switch 2, l’ultima consola della storica azienda nipponica, svelata in tutti i suoi dettagli la scorsa settimana. Il riferimento è al tasto “C” e alla funzione GameChat, che si trova sui due joycon della console ibrida giapponese, e che sarà a pagamento. Già, proprio così, se non pagherete un abbonamento quel tasto sarà di fatto inutile, di contro, potrà regalarvi le funzioni ad esso collegate.

Inizialmente Nintendo Switch 2 metterà a disposizione di tutti il tasto C, poi a partire dal primo aprile 2026, toccherà appunto abbonarsi all’NSO; acronimo di Nintendo Switch Online. Ma se non dovessimo abbonarci cosa succederà? Stando a quanto spiegato da Bill Trinen, responsabile dell’esperienza dei giocatori e dei prodotti Nintendo a Polygon, praticamente nulla.

NINTENDO SWITCH 2, IL TASTO C: IL MONDO DI GAMECHAT

Ma cosa permetterà invece di fare questo misterioso tasto? Funzionerà un po’ come le video chat di Discord su Pc, di conseguenza premendo il pulsante incriminato si potrà parlare con i propri amici giocatori attraverso un microfono integrato, ma anche condividere i gameplay via streaming, o semplicemente effettuare una chat vis a vis.

Ovviamente nulla di trascendentale, l’esperienza videoludica è comunque garantita anche a chi non si abbona, ma verrà meno tutta quella parte online e social della comunità di Nintendo: toccherà a voi decidere se potrete vivere lo stesso senza, o se rappresenterà una componente imprescindibile per giocare a 360 gradi con i nuovi e attesi titoli di Nintendo Switch 2. La cosa certa è che in caso di mancato abbonamento quel tasto resterà inutilizzabile visto che non si potrà ad esempio assegnare ad altre funzioni. Ma quanto costa l’abbonamento? 19,99 euro per un anno (ma anche 3,99 al mese e 7,99 per 3 mesi), una cifra ovviamente non esagerata, e in cambio di quella somma avrete accesso al magico mondo del Tasto C.

NINTENDO SWITCH 2, IL TASTO C: QUALI CONTENUTI SARANNO ACCESSIBILI

L’idea di far pagare il pulsante, stando a quanto spiegato da Trinen, deriva dal fatto che GameChat è “parte dell’esperienza complessiva della piattaforma” ed “NSO è davvero un elemento fondamentale dell’esperienza Nintendo Switch 2”. Ad esempio, si potrà accedere ai vecchi giochi per la console Nintendo GameCube, ma anche agli aggiornamenti gratuiti per Zelda e Tears of the Kingdom.

Insomma, sta a discrezione del videogiocatore scegliere se vivere un’esperienza completa o meno, certo è che il prezzo è senza dubbio abbordabile, poco più di 10 euro al mese, e tra l’altro si potrà testare gratuitamente per diversi mesi di modo da farsi un’idea. Ricordiamo che la Nintendo Switch 2 è già preordinabile online ad un prezzo minimo di 469,90 euro, con la possibilità anche di acquistare il bundle con all’interno il nuovo Mario Kart a 509,90 euro. Una cifra senza dubbio non così economica ma in linea con i prezzi delle altre console di nuova generazione, leggasi PlayStation 5 e Xbox Series S/X.