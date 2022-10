Nintendo Switch e Juliana Moreira, la liason continua/ I nuovi spot con la figlia Lua

Juliana Moreira è ancora una volta la protagonista della nuova campagna di Nintendo Switch Sports trasmessa sugli schermi delle tv nazionali. Dopo l’ottima liason con Ring Fit Adventure e Animal Crossing: New Horizons, la nota showgirl brasiliana legata ad Edoardo Stoppa torna a sponsorizzare la console di Big N in vista delle festività natalizie. La grande novità è la presenza per la prima volta sulle scene di Lua, la figlia della coppia, che insieme a mamma e papà è la protagonista di uno spot dedicato a uno degli ultimi giochi esclusivi a marchio Nintendo, appunto Switch Sports.

Ad anticipare la pubblicità, composta da due diversi spot, è stata Nintendo Italia: “La celebrity brasiliana più amata dagli italiani è protagonista, insieme alla sua famiglia, di due soggetti che raccontano il piacere di giocare in compagnia con l’ultimo successo targato Nintendo – si legge su Multiplayer.it – il primo spot vede protagoniste Juliana e Lua, che fanno squadra per giocare online in un match a tennis. In questo caso, il videogioco è protagonista di un momento di condivisione tra mamma e figlia, che possono divertirsi in sicurezza sfidando giocatori in tutto il mondo grazie alla modalità online del titolo. Nel secondo spot, Juliana ed Edoardo sono impegnati in un trasloco e si fanno aiutare da una coppia di amici. In uno degli scatoloni trovano Nintendo Switch modello OLED e decidono di prendersi una pausa sfidandosi tutti a una partita di pallavolo, uno dei nuovi sport presenti all’interno di Nintendo Switch Sports”.

NINTENDO SWITCH SPORTS E JULIANA MOREIRA: “PER ME E’ UN ONORE”

I due commercial si focalizzano appunto su Nintendo Switch Sports, che rievoca l’iconico Wii Sports, un gioco che permette un divertimento immediato e semplice, soprattutto in famiglia, e che ha registrato un ottimo record di vendite da quando è stato appunto messo in commercio.

Gli spot da 30 secondi l’uno sono in onda da domenica 23 ottobre e Juliana Moreira ha raccontato a riguardo: “Per me è un onore essere stata scelta ancora una volta da Nintendo per un videogioco così divertente come Nintendo Switch Sports è davvero il videogame perfetto per giocare in compagnia, che sia di amici, di tutta la famiglia o di persone da tutto il mondo online! E a proposito di famiglia, poter condividere il set per la prima volta anche con mia figlia Lua, oltre che con Edoardo, è stata una grandissima emozione. Da quando abbiamo scoperto Nintendo Switch Sports, le sfide a tennis sono all’ordine del giorno! E poi giocare è semplicissimo e super intuitivo, basta impugnare un Joy-Con e… iniziare a muoversi!”. Di seguito i due spot ufficiali Nintendo.

