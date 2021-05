Nipote ruba la casa alla nonna e la picchia/ Video “Mi ha schiacciato a terra”

Una storia da brividi è stata al centro dell’ennesimo servizio della trasmissione di Rete 4, “Fuori dal Coro”, sui ladri di case, con protagonisti una nonna di 75 anni, di nome Assunta, e il nipote Alessandro, che l’avrebbe buttata fuori casa e picchiata. Le telecamere del programma condotto da Mario Giordano hanno documentato come la donna non possa più entrare in quella che un tempo era casa sua e che oggi è occupata abusivamente dal nipote che lei aveva ospitato per un certo periodo di tempo, come qualsiasi nonna avrebbe fatto.

Poi, però, quando lei gli ha chiesto gentilmente di andarsene dopo qualche giorno, lui l’ha presa a botte e le ha impedito di rientrare all’interno dell’abitazione. Da quel momento, ha spiegato la signora Assunta, lei non ha più potuto accedere dentro l’appartamento ed è costretta a dormire fuori, ospitata da alcuni amici. Intercettato dall’inviata Mediaset, il giovane Alessandro non ha voluto rilasciare troppe dichiarazioni, limitandosi a dire: “La casa me l’ha data da lei, io non devo dare nessuna spiegazione a voi”.

LADRI DI CASE, NIPOTE RUBA CASA ALLA NONNA E LA PICCHIA

Nel corso del servizio di “Fuori dal Coro”, nonna Assunta, presa ripetutamente a insulti da parte del figlio e della nuora, che vivono in un altro edificio vicino a quello sottratto alla donna dal nipote, ha ripercorso mentalmente l’episodio dell’aggressione subita: “Mio nipote mi diceva di non entrare, poi ha aperto un po’ la porta. Mi ha schiacciato a terra, sono caduta vicino al divano. A quel punto ho chiamato un mio amico di Capoterra che ha allertato il 118. Mi hanno dato dieci giorni di prognosi”. Lei ha sporto denuncia contro il ragazzo, al quale, nel frattempo, il Comune di Villaspeciosa ha dato la residenza proprio nella casa della signora Assunta. Il sindaco, Luca Melis, ha asserito: “Non abbiamo informato la proprietaria in quanto non era necessario. Leggi italiane strane ne conosco tante, potremmo stare ore e ore a discuterne”. Intanto, il nipote Alessandro continua a vivere tranquillamente all’interno dell’immobile e Fabio Alfieri, comandante dei carabinieri di Iglesias, ha dichiarato telefonicamente quanto segue: “Eventuali provvedimenti nei suoi confronti saranno emessi dalla Procura della Repubblica una volta vagliati dal magistrato. Tutto è al vaglio del gip, che valuterà i fatti e darà le disposizioni”.

