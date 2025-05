L’ultima parte della puntata odierna de La Volta Buona ha visto primeggiare una famiglia speciale: Cristiana Ciacci, suo marito Massimiliano e i figli, nonché i nipoti di Little Tony. L’arte è nel sangue, così come la verve che caratterizzava il compianto e iconico cantautore. Ognuno di loro si è raccontato nel merito delle proprie peculiarità, dal più piccolo al più grande di casa; Mirko, primo figlio di Cristiana Ciacci, data la maggiore età è colui che ha vissuto maggiormente il compianto nonno Little Tony.

Chi è Massimiliano Salvi, il marito di Cristiana Ciacci?/ Il grande sostegno e le nozze dopo 13 anni d'amore

“Ho tanti bei ricordi con nonno…”, spiega Mirko, primo dei nipoti di Little Tony e figlio di Cristiana Ciacci. Poi il simpatico aneddoto: “Una volta a scuola, ero alle medie, ci chiesero di fare una ricerca sugli anni sessanta: io portati direttamente nonno a scuola!”. Prende poi la parola proprio la figlia del cantautore che, quasi con le lacrime agli occhi, ha affermato: “Una famiglia così numerosa… La cosa più bella che ho fatto”.

Cristiana Ciacci, chi è la figlia di Little Tony?/ La malattia le ha cambiato la vita

Nipoti Little Tony e figli di Cristiana Ciacci a La Volta Buona: “Al suo ultimo Festival di Sanremo…”

Degno di nota anche il ricordo di Martina, anche lei tra i nipoti di Little Tony e seconda figlia di Cristiana Ciacci; un racconto inedito a La Volta Buona che si lega all’ultima apparizione del compianto cantautore sul palco di Sanremo. Un problema di salute e un calo di voce rischiavano di pregiudicare la sua esibizione, era ormai convinto a non esibirsi; è stata proprio la piccola di casa ad avere però il merito di averlo convinto a salire sul palco del Festival. “Gli dissi: ‘Nonno, tu devi cantare. Voglio vederti in televisione’. E così fece, si alzò e decise di cantare lo stesso”.