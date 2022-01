Nirvana, vinta causa contro Spencer Elden/ Giudice dà torto a bimbo nudo di Nevermind

Ci aveva provato in tutti i modi, Spencer Elden, oggi trentenne, ma allora, quando fu fotografato nudo in una piscina, aveva solo quattro mesi. E’ il famosissimo bimbo che appare sulla copertina di uno dei dischi più significativi dell’intera storia del rock, e anche uno dei più venduti, Nevermind dei Nirvana. Nella foto il gruppo rock guidato dallo scomparso Kurt Cobain aveva poi fatto aggiungere un amo da pesca con attaccato un dollaro, dal chiaro significato contro il mito del capitalismo sfrenato americano che già da neonati inculca nella gente la necessità di inseguire il denaro. E con il bambino lo scopo era stato raggiunto, anche se in modo negativo. Spencer infatti diventato adulto lo scorso anno, in occasione del trentesimo anniversario della pubblicazione del disco, aveva fatto causa ai due membri dei Nirvana sopravvissuti nonché alla vedova Cobain e al fotografo Kirk Weddle, perché la foto secondo lui costituiva reato di pornografia infantile e gli aveva procurato “estremo e permanente stress emotivo”. Il giovane aveva chiesto danni per la bellezza di 2. 250.000 dollari. La foto, in effetti, nessuna casa discografica oggi permetterebbe di pubblicarla, nel clima di politicamente corretto che stiamo vivendo e in alcuni paesi del mondo negli scorsi anni il disco era stato ristampato con un cerotto nero che copre il pene del bimbo.

STRESS EMOTIVO PERSISTENTE

Però a tutti era sembrata una causa difficile da vincere: come dimostrare trent’anni dopo di essere emotivamente stressati quando un bambino di quattro mesi non può essere riconosciuto nel viso di un trentenne? Eppure probabilmente grazie ad avvocati molto preparati su casi come questo aveva dichiarato di “aver subito e continuerà a subire danni per tutta la vita” a causa di quella foto, come “stress emotivo estremo e permanente”, nonché “interferenza con il suo normale sviluppo e progresso educativo” e “trattamento medico e psicologico”. E sostiene che la sua “vera identità e nome legale sono per sempre legati allo sfruttamento sessuale commerciale che ha vissuto da minorenne, distribuito e venduto in tutto il mondo da quando era bambino fino ai giorni nostri”. I suoi avvocati si erano dimostrati ben preparati affermando che l’inclusione della banconota da un dollaro, aggiunta ovviamente dopo lo scatto, fa sembrare il minore “come una prostituta”. E pensare che il padre dell’allora bambino aveva ricevuto solo 200 dollari per quello scatto. Tanto scosso non sembrava, Spencer Elden, comunque non era sembrato quando – a 10, 20 e 25 anni – aveva ricreato lui stesso la famosissima copertina per festeggiare gli anniversari di Nevermind. In ogni caso adesso il caso è chiuso. I legali dei Nirvana avevano replicato a dicembre sostenendo che la denuncia “mancava di merito” e il giudice Fernando Olguin ha accolto adesso la richiesta di non luogo a procedere

