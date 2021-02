Nissan Qashqai 2021 cambia radicalmente rispetto al passato.

Nasce sulla piattaforma CMF-C, quella in pratica frutto della tecnologia messa a disposizione dell’Alleanza: il nuovo Nissan Qashqai 2021 cresce nelle dimensioni e non solo!

Ripetere il successo dei modelli che l’hanno preceduto non sarà facile, perché a partire dal 2007, anno del suo debutto, il SUV nipponico è stato venduto in oltre 3 milioni di unità.

Foto – Un cambio radicale di stile, contenuti, tecnologia, motorizzazioni, nuovo Nissan Qashqai 2021 punta in alto

Il frontale è dominato da una griglia V-Motion dalle dimensioni maggiorate e da gruppi ottici sottili, con un cofano motore dalle linee tese.

Novità assoluta per un SUV di questa classe di appartenenza, la presenza dei cerchi in lega da 20 pollici, un tocco, realmente di classe, che apporterà notevoli benefici in termini di handling e maneggevolezza, oltre che di stabilità.

La Nissan Qashqai 2021 è un’auto che è stata progettata in Europa dal Team di Ingegnerizzazione Nissan Technical Centre Europe di Cranfield, nel Regno Unito.

Stile ma anche dimensioni, perché cresce in lunghezza (+35 millimetri), in larghezza (+32 mm) ed in altezza (+25), per un’abitabilità da primato.

Tanta innovazione viene supportata da motorizzazioni moderne ed efficienti, tutte omologate Euro 6d.

Nuovo Nissan Qashqai 2021 sarà inizialmente disponibile con due motorizzazioni e tre livelli di potenza.

Si parte da un milletre DiG-T affiancato da un’unità elettrica con batteria agli ioni di litio, disponibile con due differenti livelli di potenza: 140 e 158 cavalli, entrambi disponibili a 5.500 giri al minuto, per una coppia massima di 270 Nm a 1.750 giri al minuto.

Con la Nissan Qashqai 2021 di serie è offerto il cambio manuale a 6 rapporti, mentre l’automatico Xtronic è disponibile unicamente per la variante da 158 cavalli.

L’altra unità è un e-Power da 190 cavalli, un motore da 1,5 litri, turbo benzina, disponibile per la prima volta in Europa, anche in abbinamento al sistema e-Pedal, tecnologia presente già sulla Leaf, che consente di gestire il veicolo con un solo pedale.

