Nissan Skyline R34 GT-R blu di Paul Walker all’asta/ Fu usata in Fast & Furious 4

E’ all’asta la mitica Nissan Skyline R34 GT-R blu che venne usata nel film Fast & Furious 4. La vettura, che nella pellicola era guidata dal compianto Paul Walker (nel film Brian O’Conner), sarà in vendita dal mese prossimo, precisamente dal 28 aprile. Per acquistarla bisognerà recarsi sul sito della casa d’asta Bonhams, una delle più prestigiose per quanto riguarda le vetture da collezione, e l’asta durerà fino al 5 maggio. Si tratta di un pezzo davvero raro, tenendo conto che fu guidata realmente dall’attore americano morto in un incidente d’auto il 30 novembre del 2013.

L’auto è stata utilizzata nel film “Solo parti originali” del 2009 che rappresenta di fatto una sorta di svolta per il franchise: la pellicola incassò infatti 360 milioni di dollari in tutto il mondo, e fu l’inizio dell’ascesa che è giunta fino ai giorni nostri, con il nuovo capitolo che uscirà il 18 maggio in Italia. La Nissan Skyline GT-R R34 venne utilizzata nel film da Paul Walker per scorrazzare attraverso le strade di Los Angeles ma anche attraverso il confine americano per contrabbandare droga, prima di terminare il suo sporco lavoro dopo un’esplosione, ovviamente finta.

NISSAN SKYLINE R34 GT-R DI PAUL WALKER ALL’ASTA: LE MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE

Per Fast & Furious 4 vennero usate ben sei diverse Skyline blue, vettura che montava un motore 6 cilindri da 2.6 litri potenziato con un intercooler Turbonetics, con l’aggiunta di vari modifiche ad assetto e carrozzerie e dei cerchi multirazza da 19 pollici. Splendidi anche gli interni dove si trovano dei sedili da corsa avvolgenti, tra l’altro rimasti nella posizione scelta da Paul Walker, e volante sportivo targato Momo, oltre alla rimozione dei sedili posteriori.

Un vero e proprio gioiello reso ancora più prezioso dal fatto che l’attore americano è scomparso esattamente dieci anni fa. Recentemente, a proposito della nota saga motoristica, è emersa la notizia della Nissan Han S 400Z di Veilside, che forse vedremo in Fast & Furious 10 o in uno spinoff. Lo scorso mese di ottobre, invece, Jordana Brewster (moglie di Paul Walker nel film) si era presentata in chiesa con la Honda Integra di Toretto.

