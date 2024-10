Sorella Eleonora Pedron, la tragica morte di Nives a 15 anni

Tra gli avvenimenti che hanno segnato la vita di Eleonora Pedron è impossibile non citare la morte della sorella Nives, scomparsa a 15 anni in un drammatico incidente che le è costato la vita. In una toccante intervista rilasciata a Verissimo, riguardo alla sorella Eleonora Pedron aveva raccontato: “Quando succedono cose simili, improvvisamente ci viene regalata una forza incredibile, che neppure pensavamo di avere, probabilmente ci arriva da chi non c’è più, in questo percorso mi ha aiutato tantissimo la Fede, in quanto credo non sia finito tutto” ha confessato la showgirl che confida un domani di riabbracciare sia la sorella Nives che il padre, morto in un incidente stradale mentre accompagnava la figlia a un provino.

La speranza nel cuore della conduttrice è quella di poter riabbracciare la sorella ed Eleonora Pedron a tal proposito ha confidato: “Per me è una certezza, non una speranza” ha detto la compagna di vita di Fabio Troiano che a soli vent’anni ha perso anche il padre.

Sorella Eleonora Pedron morta: “Sono dovuta crescere in fretta”

Riguardo alla sorella Eleonora Pedron ha svelato di essere stata costretta a crescere velocemente, visto il conto salato presentato dalla vita: “Nessuno vuole crescere in fretta, ma io ho dovuto farlo, ho dovuto maturare, a 20 anni è stato veramente difficile fronteggiare la morte di mio papà” ha confessato la showgirl e conduttrice che porta dentro le ferite di una vita piena di insidie e carte nere.

Riguardo alla sorella Eleonora Pedron ha ammesso di essersi sottoposta a un cambiamento interiore non certo indifferente per fronteggiare i drammatici fatti affrontati: “Vedevo la sofferenza dei genitori e attraverso i loro occhi soffrivo anch’io” ha confessato la compagna di vita dell’attore Fabio Troiano ed ex di Max Biaggi, che è riuscita negli anni a costruirsi una famiglia e mettere al mondo dei figli che sicuramente le hanno donato sorrisi e un senso di rivincita nei confronti della vita.