Nives Gazzola e Gianluca Ephrikian sono i genitori di Brando Ephrikian: i difficili rapporti con suo padre

Se la storia d’amore con Raffaella Scuotto ha tenuto incollati alla TV molti fan di Uomini e Donne, anche la storia personale di Brando Ephrikian ha destato grande interesse nel pubblico di Canale 5. In particolare, l’ex tronista ha spesso parlato della sua famiglia e del rapporto con i suoi genitori, in particolare di quello molto complicato con suo padre Gianluca Ephrikian.

Bernardo Cherubini a Verissimo, chi è / Il fratello Jovanotti, l'amicizia con Fiorello e un curioso legame

Già in una passata intervista a Verissimo, Brando raccontò di aver sofferto molto dopo la separazione dei suoi genitori, alla quale è poi conseguito un distacco importante da suo padre. “Quando parlo di lui mi si scatenano dentro i miei mille demoni”, sono state le parole forti di Brando a Silvia Toffanin, alla quale poi rivelò come la mancanza di un vero rapporto con suo papà abbia inciso fortemente nel loro legame: “È un vuoto incolmabile, ci ho sofferto tanto, però non tutti i mali vengono per nuocere. La sofferenza che ho provato mi ha portato ad essere la persona che sono adesso”.

Chi è Rebecca Staffelli/ "Radio e tv? Sono una privilegiata, faccio il lavoro che da sempre sognavo di fare"

Brando Ephrikian e il dolore per la separazione dei suoi genitori

Diverso è invece il rapporto di Brando Ephrikian con sua mamma Nives Gazzola, che sono legatissimi. Brando ha vissuto la sua infanzia, fino ai 10 anni, in America, a Miami, dove suo padre lavorava in un’importante azienda. Poi, però, è arrivata la separazione: “Noi vivevamo in America e ho impresso forte quel ricordo di famiglia che dopo la separazione si è sgretolato completamente. Avevo 10 anni, non si sono lasciati nel migliore dei modi”, ha infatti raccontato Brando nella stessa occasione. Negli anni successivi, l’ex tronista di Uomini e Donne ha vissuto con sua madre, ma la mancanza di suo padre in alcune fasi della sua vita ha creato in lui “un vuoto incolmabile”, come ha tenuto a sottolineare in varie occasioni.