Nizza, rabbia nella banlieue che ospitò il killer/ “Lockdown Francia? Tutte caz*te”

L’attentato, la rabbia, l’islamismo e lo scontro di civiltà (e di religione): quanto successo a Nizza, esattamente come l’orrendo attacco a Parigi contro il professor Paty, rappresenta un nuovo “focolaio” dell’eterna lotta in questo nuovo Millennio tra fondamentalismo religioso islamico e libertà di espressione (e di culto). Dopo l’attentato di Nizza con sgozzamenti e decapitazioni all’interno della cattedrale di Notre Dame, i colleghi de La Stampa hanno condotto un interessante reportage dal quartiere “L’Ariane” a soli 7 minuti dal centro: una banlieue sostanzialmente dove vivono immigrati di seconda e terza generazione e dove pare dalle prime indagini che il killer Brahim Aouissaou abbia trovato ben 4 contatti in 2 giorni prima dell’orrendo attentato. «Carcasse di auto bruciate, rifiuti, camper, bambini che si lavano alla fontana, desolazione. Fino a arrivare ai grandi casermoni squadrati del quartiere L’ Ariane», così descrive il quartiere banlieue a pochissimi minuti dal centro di Nizza il collega Niccolò Zancan..

LA BANLIEUE E IL RISCHIO FONDAMENTALISMO

Qui il lockdown non sembra neanche essere preso in considerazione, con locali aperti, gente senza mascherine e giornalisti “accolti” tutt’altro che benevolmente: «Non la mettiamo la mascherina, sono tutte cazzate!», spiega a la Stampa ridendo un ragazzino a bordo strada. Il sindaco di Nizza Christian Estrosi ha parlato fin da subito di «islamofascimo» da estirpare nella lotta per la libertà dopo l’attacco al simbolo della cristianità cittadina, e non è stato accolto benissimo dalla comunità nella banlieue di “L’Ariane”. In questi giorni, oltre al lockdown nazionale, la città sulla Costa Azzurra vede segregati parchi, giardini, cimiteri (aperti ma con ingressi presidiati in pochi orari durante la giornata): una Nizza “divisa a metà”, spiega chi la percorre in questi giorni, con la potenziale “bomba sociale” che rappresenta per la città e per la Francia intera una sfida a cui il Presidente Emmanuel Macron sembra intenzionato a prendere decisamente sul serio.



