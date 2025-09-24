Scontri tra tifosi e polizia alla vigilia di Nizza Roma, arrestati numerosi ultras giallorossi

Nizza Roma, gli scontri di martedì sera

Nella giornata di oggi è previsto l’esordio di Gasperini e della sua squadra in Europa League con la sfida Nizza Roma che dovrebbe essere più che abbordabile per la squadra italiana, considerata da molti una delle favorite per la vittoria finale e che vuole partire con il piede giusto. Nella notte però si sono verificati eventi spiacevoli, ovvero scontri tra le due tifoserie nella piazza Place Masséna, la piazza centrale della città della Costa Azzurra che hanno coinvolto anche la polizia francese e che hanno portato anche a numerosi arresti tra le file degli ultras italiani.

I gruppi organizzati dei tifosi giallorossi sono alcuni tra quelli tenuti maggiormente sotto controllo in Italia, come hanno dimostrato i giorni precedenti al derby e la grossa mobilitazione di forze dell’ordine richiesta dal prefetto, e nelle partite europee sono spesso al centro di notizie riguardanti scontri e atti vandalici. In questo caso è iniziato tutto quando alcuni tifosi hanno iniziato a lanciare bicchieri da una terrazza di un ristorante nei confronti di poliziotti e ultras francese con cui è partito un inseguimento terminato con lo scontro con armi e oggetti contundenti.

Nizza Roma, gli arresti degli ultras giallorossi

Alla vigilia di Nizza Roma quindi 102 tifosi giallorossi sono stati arrestati dagli oltre 200 gendarmi francesi schierati con l’accusa di rissa e scontri aggravata dal possesso di armi e oggetti contundenti e pericolosi come spranghe di ferro, tubi di plastica, manici di scope, ma soprattutto pale, coltelli e martelli. I tifosi della Roma sono stati divisi tra le varie stazioni di polizia della città e poi consegnati ai tribunali cittadini in mano al procuratore, impedendo così eventuali altri scontri e soprattutto possibili danni nei confronti della città e in particolare del suo centro storico.

La squadra della capitale dovrà quindi fare a meno di una parte consistente del suo tifo organizzato, nonché della maggior parte dei tifosi che hanno deciso di seguire la squadra anche in una trasferta europea come quella di Nizza dove l’ambiente non è mai accogliente e facile da vivere come avversario. La Roma però può contare su un gruppo unito e molto fiducioso nel proprio allenatore e che nonostante la presenza tra i titolari di alcune seconde linee ha comunque un livello superiore rispetto ai francesi, che invece dovrebbero confermare i titolarissimi.