NNN No Nut November: sfida al via sui social/ Per i giovani un mese senza orgasmi

Con il mese di novembre, scattato ufficialmente ieri, sui social è partita una particolare sfida che da qualche anno a questa parte si ripresenta puntuale, ovvero, la NNN, acronimo di No Nut November. In poche parole, per tutto il mese in corso i ragazzi di ambo i sessi non potranno avere orgasmi, ne in coppia ne tanto meno da soli, di conseguenza si tratta di una sorta di mese di astinenza dal se*so.

Come ricorda Webboh, la sfida di novembre è divenuta virale a partire dal 2019, ma è nata già nel lontano 2011, ed aveva uno scopo tutto sommato nobile: rispondere alla dipendenza dalla pornografia fra gli adolescenti. Del resto rispettare la challenge del No Nut November richiede autocontrollo e molta disciplina, due atteggiamenti senza dubbio meritevoli d’attenzione, in ogni caso, gli organizzatori della sfida concedono tre eccezioni per il mese, con l’aggiunta di una notte d’amore: potrete sgarrare quattro volte senza essere “squalificati”. Una volta che invece superaste il limite, a quel punto sareste fuori dal gioco, e addio vittoria social. Per fare chiarezza, va detto che questa sfida non pare abbia dei benefici fisici e psicologici come invece qualcuno paventa.

NNN, NO NUT NOVEMBER: “NON CI SONO BENEFICI LEGATI ALL’ASTINENZA DAL SE*SO”

Sulla pagina di Reddit dedicata alla NNN, No Nut November, si legge che l’astinenza dal ses*o per un mese porterebbe a “maggior chiarezza mentale e concentrazione, aumento dell’autostima, dell’energia e del testosterone, aspetto della pelle migliorato, riduzione delle ore di sonno, maggiore produttività a lavoro, migliore performance fisica e nello sport”.

In realtà, stando ad una docente dell’università Milano-Bicocca, Rossella Dolce: “Non ci sono benefici direttamente collegati alla pratica dell’astinenza sessuale. Dal punto di vista ormonale, il ciclo che si crea è probabilmente più negativo che positivo. Si interrompono i flussi di ossitocina, serotonina e dopamina. Quindi almeno in una prima fase è facile ritrovarsi più nervosi, ansiosi e depressi. Mancando gli ormoni che sono responsabili di buon umore e appagamento personale”.

