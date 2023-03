No ai matrimoni per i condannati all’ergastolo/ UK: “Legge per tutelare le vittime”

I detenuti condannati l’ergastolo non potranno sposarsi in carcere secondo un disegno di legge avanzato nel Regno Unito. In base alla nuova legislazione, il segretario alla giustizia Dominic Raab spiega che stupratori e assassini che scontano l’ergastolo potrebbero essere banditi dal matrimonio. In una lettera ai colleghi di gabinetto che The Sun riporta, Raab ha dichiarato: “Ritengo che vi sia un rischio molto reale che il matrimonio in tali casi possa minare la fiducia del pubblico e delle vittime nel sistema di giustizia penale. Anche dove non vi è alcun rischio di danno fisico diretto, esiste un rischio significativo di comportamento coercitivo o di controllo”.

Amici 22, Bendetta Vari premiata/ Arriva Oxana Lebedew e...

“Ho visto come Bellfield che cerca di sposarsi ha causato angoscia e trauma alle sue vittime”, ha spiegato ancora il segretario, riferendosi a Levi Bellfield, serial killer e molestatore condannato all’ergastolo. Il lancio del disegno di legge era stato ritardato di mesi per timore di azioni legali ai sensi dell’articolo 12 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo che sancisce il diritto al matrimonio. Nonostante questo, Downing Street è fiduciosa di vincere la battaglia con il procuratore generale che sostiene la legislazione. Lo scorso anno sono stati 60 i detenuti che hanno chiesto di sposarsi.

Amici 22, Samuele Segreto conquista World of dance/ Il nuovo traguardo

Perché il Regno Unito vuole vietare i matrimoni ai condannati all’ergastolo

Al The Sun, un uomo del ministero della Giustizia ha affermato: “Le vittime giustamente non vogliono vedere i loro carnefici sposarsi dietro le sbarre e puntiamo a porre fine a tutto ciò”. Il deputato conservatore Brendan Clarke-Smith sostiene il disegno di legge. A The Sun, ha spiegato: “Gli stupratori e gli assassini che sono rinchiusi a vita non dovrebbero essere autorizzati a depredare membri vulnerabili del pubblico, che potrebbero essere portati al matrimonio”.

Il segretario alla giustizia del Labour, Steve Reed, ha spiegato ancora: “I laburisti chiedono un disegno di legge sulle vittime da oltre otto anni, ma i conservatori hanno trascinato i piedi e non hanno fatto nulla. In quel periodo, abbiamo avuto sette segretari alla giustizia. Un disegno di legge sulle vittime degno di questo nome deve fare di più che imporre semplicemente un divieto di matrimonio agli ergastolani. Un governo laburista metterà le vittime al centro del sistema giudiziario con il sostegno alle vittime di stupro, maggiori poteri per il Commissario per le vittime per sostenere e proteggere le vittime e fornire un aumento del 50% dei procuratori per ridurre l’arretrato record dei tribunali”.

Michele Bravi giudice del serale di Amici 22/ "Finalmente è arrivato il momento..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA