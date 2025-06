Theo Hernandez ha fatto una scelta che nessuno si aspettava: ha detto no ai milioni dell’Arabia per restare nel calcio che conta.

In un momento storico in cui sempre più calciatori scelgono di seguire la via più facile, quella del denaro arabo, c’è chi va in controtendenza. Theo Hernandez, uno dei pilastri del Milan degli ultimi anni, ha fatto sapere di non voler seguire quella strada.

Nonostante le offerte arrivate fossero economicamente quasi irrinunciabili, lui ha scelto altro. Una decisione che ha lasciato spiazzati in molti, soprattutto dentro l’ambiente rossonero.

Per Theo Hernandez c’è una big in serie A

Da una parte la società sperava almeno di capitalizzare da un eventuale addio milionario, dall’altra si ritrova ora con un giocatore che ha già la valigia in mano, ma guarda in direzioni ben diverse.

Il Milan, infatti, si sente in un certo senso tradito. Non tanto per il no all’Arabia, quanto per l’idea sempre più concreta che Theo abbia già messo gli occhi altrove. Il feeling con l’ambiente si è lentamente raffreddato. Col passare delle settimane, i segnali sono diventati sempre più chiari: silenzi sui social, sorrisi forzati e una certa distanza da tutto ciò che riguarda la programmazione futura.

Un segnale? Probabile. Perché Theo non vuole andarsene per guadagnare di più, vuole farlo per restare ad alti livelli. E in questo momento, evidentemente, non crede che il Milan possa garantirgli quella continuità competitiva che cerca, anche il Milan dal canto suo ha bisogno di svecchiare una rosa che sembra essere arrivata al capolinea.

A questo punto, si aprono scenari che solo fino a poco tempo fa sembravano poco plausibili. La pista più accreditata, secondo voci sempre più insistenti, porta di nuovo in Spagna. E non è un dettaglio di poco conto. Theo ha lasciato un pezzo di cuore in Liga, e il richiamo di casa, unito alla possibilità di tornare protagonista in un top club, potrebbe spingere la trattativa verso una destinazione ben precisa. I contatti ci sono già stati e la sensazione è che qualcosa, dietro le quinte, si stia davvero muovendo.

Poi c’è un’ipotesi più silenziosa, ma che merita comunque attenzione. Un’opzione tutta italiana, che avrebbe il sapore della sfida. Si tratta del Napoli di Antonio Conte. Per quanto al momento resti una suggestione più che una trattativa, l’idea non è campata in aria. Conte lo conosce bene, lo stima, e ha bisogno di certezze per costruire un progetto solido.

Senza ombra di dubbio, la decisione di Theo Hernandez ha già acceso il mercato. E se da un lato i tifosi del Milan sperano ancora in un ripensamento, dall’altro si respira un’aria di separazione inevitabile. Ora resta solo da capire dove andrà. Ma che voglia restare nel calcio che conta, questo è ormai chiaro a tutti.