No Escape colpo di Stato/ Video, su Italia 1 il film con Owen Wilson e Pierce Brosnan

No Escape colpo di Stato va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, giovedì 30 aprile, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2015 da diverse case cinematografiche mentre la distribuzione ai botteghini in Italia è stata curata dalla M2 Pictures. La regia di questo film è stata assegnata a John Erick Dowdle il quale si è occupato anche del soggetto e della sceneggiatura in collaborazione con Drew Doedle. Il montaggio della pellicola è stato realizzato da Elliot Greneberg, il ruolo di direttore della fotografia è stato assegnato a Leo Hinstin e le musiche della colonna sonora sono state composte da Marco Beltrami e Buck Sanders. Nel cast del film sono presenti tra gli altri Owen Wilson, Pierce Brosnan, Lake Bell, Sterling Jerins e Spencer Garrett.

No Escape colpo di Stato, la trama del film

Ecco la trama di No Escape colpo di Stato. Ci troviamo negli Stati Uniti d’America dove un ingegnere di nome Jack collabora con una importante società che si occupa di acquedotti. Jack è una mente piuttosto brillante anche perché ha dimostrato in diverse occasioni di poter occuparsi al meglio del proprio lavoro. Inoltre, negli ultimi mesi ha potuto sviluppare una nuova e rivoluzionaria valvola da poter utilizzare in ambito idraulico comportando dei benefici rilevanti non solo per quanto riguarda l’abbattimento dei costi, ma anche e soprattutto per quanto concerne l’efficacia. Purtroppo la sua valvola non riceve il riscontro che lui avrebbe meritato e soprattutto non gli permette di avere un certo risalto dal punto di vista economico.

Tutto questo si va a sommare anche con una difficile situazione in cui si trova la società per la quale lavora e che lo porta a prendere una decisione molto rilevante per quanto riguarda il futuro suo e della sua famiglia. Infatti, si vede costretto ad accettare una corposa offerta di lavoro avanzata da una società asiatica che si occupa a sua volta di acquedotti. Purtroppo per accettare questo genere di offerta, si vede costretto a spostarsi insieme alla propria famiglia in un paese del nord est asiatico dove certamente lo stile di vita è molto differente da quello americano. Appena arrivati in questo paese asiatico, la famiglia farà la conoscenza di un britannico di nome Hammond che da tanti anni vive in questo paese e che soprattutto è un profondo conoscitore delle tradizioni delle culture. Purtroppo l’esperienza della propria famiglia sarà immediatamente drammatica in quanto un gruppo di rivoltosi riesce a rivoltare il governo presente e soprattutto si scaglia contro gli occidentali, rei di voler sempre e comunque sfruttare quelle che sono le ricchezze del territorio. Jack, insieme alla propria famiglia e con il supporto del britannico conosciuto, inizieranno così a mettere in essere una vera e propria fuga per potersi salvare dai rivoltosi.

