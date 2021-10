No Green Pass Trieste/ Diretta video, Puzzer: “Nasce Coordinamento 15 ottobre”

La protesta dei no Green Pass a Trieste prosegue anche quest’oggi, martedì 19 ottobre 2021, dopo lo sgombero del varco 4 del molo 7 del porto cittadino da parte delle forze dell’ordine, avvenuto nella giornata di ieri. Tuttavia, com’è noto, il corteo a quel punto, costituito da pochi portuali e numerosissimi manifestanti contrari alla carta verde, si è diretto verso piazza Unità, dove anche in queste ore sta andando una nuova esternazione di massa del dissenso nei confronti della certificazione.

“Pio Albergo Trivulzio, no strage di anziani”/ Flop accuse Lerner contro Lombardia

Nel contempo, Stefano Puzzer, ex portavoce dei portuali in sciopero, ha annunciato proprio nella giornata odierna la nascita di un nuovo movimento, il “Coordinamento 15 ottobre”, precisando alla folla quanto segue: “Non dobbiamo arretrare di un millimetro. Non si molla, non ci si accorda con nessuno. Noi non dobbiamo andare a parlare con il Palazzo, ma con la nostra gente. Il nostro motto è ‘quelli come noi non mollano mai'”.

SANTA LAURA, FRASI AUGURI BUON ONOMASTICO/ Oggi 19 ottobre: "Come l'alloro sacro..."

NO GREEN PASS A TRIESTE, IL PREFETTO: “BISOGNA FAR DEFLUIRE LA FOLLA”

Intanto, il prefetto di Trieste, Valerio Valenti, ha ribadito che si attende che chi ieri ha preso l’impegno di non fare ulteriori manifestazioni in cambio di un incontro con il Governo faccia rispettare gli accordi. Le sue parole sono state riportate per intero da Fanpage: “Bisogna convincere i manifestanti a far defluire la folla. Nella giornata di oggi i manifestanti avrebbero dovuto andarsene piano piano e raggiungere ciascuno le proprie abitazioni come da accordi. Avevamo stabilito un incontro con il governo in cambio di una nuova calma”.

Francesco Facchinetti, morto il cane Ardi/ "Grazie per aver protetto i miei figli"

Eppure, Puzzer ha optato per un dietrofront, ribadendo a gran voce e convintamente che il neonato Coordinamento è rivolto a “tutti i cittadini e i lavoratori italiani, non solo quelli di Trieste. Agiamo per tutte le categorie in difficoltà in giro per il mondo, perché la libertà di scelta è un diritto di tutte le persone del mondo. L’obiettivo è, come sempre, quello di non cadere in strumentalizzazioni e far abolire il Green Pass. Non vogliamo che succeda come ieri. Abbiamo la responsabilità della sicurezza di tutti”.