“No Pago” in rivolta: “Soldi per armi a Ucraina? Dateli a noi!”/ “Vogliamo risposte”

I “No Pago” sono ormai 33mila e sono coloro che aderiscono al movimento “Noi non paghiamo le bollette”: si tratta per la maggior parte di persone senza lavoro, piccoli negozianti e precari, che ogni giorno protestano con banchetti in strada, chiedendosi perché lo Stato spenda miliardi per comprare le armi da mandare in Ucraina, senza curarsi degli italiani che non riescono a far fronte al pagamento delle bollette di luce e gas.

In particolare, ai microfoni dell’agenzia di stampa AGI ha parlato Francesco Tramontano, un 35enne napoletano indicato come uno dei leader dei “No Pago”: “Siamo un’organizzazione orizzontale, ben radicata sul territorio, in cui i portavoce cambiano di volta in volta. Siamo 33mila, un numero che è una goccia nel mare dei 5 milioni che già non avrebbero pagato le bollette. Noi ci siamo dati come termine ultimo il 30 ottobre per cominciare con le revoche delle domiciliazioni bancarie: se non avremo aiuti, inizieremo a non pagare. Del resto, l’alternativa è: ‘O pago, o non metto il piatto in tavola’. Intanto, ci stiamo confrontando con gli avvocati su come procedere in modo da non danneggiare ulteriormente chi già sta subendo la crisi. Non siamo per il ‘muro contro muro’: se avremo risposte, ci fermeremo”.

“NO PAGO” CONTRO LE ARMI INVIATE ALL’UCRAINA: “PARTITI? NON CI INTERESSA, SIAMO TRASVERSALI”

Attualmente, il possibile abbassamento dei costi delle bollette grazie all’accordo europeo non rasserena gli appartenenti al movimento “No Pago”: “Ragioniamo sulle ricadute sociali che hanno le spese per la guerra – ha asserito ancora ai microfoni di AGI Tramontano –. Quando giro per i mercati, la gente domanda: ‘Ma come, hanno tutti questi soldi per aiutare l’Ucraina e non per noi?'”.

Il 35enne partenopeo ha concluso dicendo che dietro a questa domanda dei ‘No Pago’ “c’è un modello di società che trascura scuola, sanità, infrastrutture e ambiente che vorremmo cambiare dal basso. Partiti? Non ci interessa, non siamo trasversali”.

