“No Time to Die”: nuovo trailer 007/ Video, Daniel Craig al suo ultimo James Bond

Adrenalinico, con una gustosa preview di quelle che saranno le sequenze mozzafiato e persino uno scorcio di alcuni scenari ben noti al pubblico italiano: c’è tutto questo nel trailer di “No Time to Die”, il 25esimo film della fortunata saga cinematografica dedicata a James Bond, con l’Agente 007 che sarà portato sul grande schermo ancora una volta da Daniel Craig seppure in una veste leggermente inedita. È stato diffusa infatti nelle ultime ore l’ultima clip ufficiale della pellicola che, dopo il rinvio forzato a causa dell’emergenza Coronavirus e qualche inconveniente di troppo sul set, arriverà nelle sale di tutto il mondo il prossimo 12 novembre. Ma cosa c’è da aspettarsi dal Bond #25 che vede dietro la macchina da presa il 43enne Cary Joji Fukunaga e che vedrà ancora una volta il protagonista confrontarsi con uno degli “evil” per eccellenza ossia il malvagio Lucifer Safin?

“NO TIME TO DIE”, IL NUOVO TRAILER DI JAMES BOND: ULTIMA ‘RECITA’ PER DANIEL CRAIG

Da quello che si può intuire nei pochi minuti del trailer di “No Time to Die”, in cui si intravedono alcuni scorci paesaggistici mozzafiato tra cui quelli della oramai gettonatissima Matera, in Basilicata, per Bond & co. si tratterà di fatti di un nuovo inizio: “The mission that changes everything begins” (la missione che cambia tutto inizia) recita il claim del film che vede l’Agente 007 tornare in azione proprio quando pensava fosse cominciato il suo buen retiro in quel della Giamaica e che segnerà comunque il canto del cigno per lo stesso Craig nei panni che lo hanno reso celebre. Insomma, sarà uno James Bond anche all’insegna della nostalgia e probabilmente destinato a chiudere alcune delle sottotrame narrative prima di tuffarsi nel futuro ma in cui la componente action non farà difetto, tra sfide in contesti decisamente singolari, le immancabili esplosioni e acrobazie sulle motociclette. Riuscirà Bond a salvare il pianeta dalla minaccia portata dall’arma a disposizione di Safin (interpretato da Rami Malek)? Ovviamente sì, ma poco importa perché è il “come” che rende le pellicole tratte dai romanzi di Ian Fleming davvero avvincenti.





© RIPRODUZIONE RISERVATA