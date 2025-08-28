No Way Up - Senza via d'uscita è un b-movie a tema squali che soddisferà gli amanti del genere. Regia di Claudio Fäh e un cast di giovani promettenti

No way up – Senza via d’uscita, film su Italia 1 diretto Claudio Fäh

Giovedì 28 agosto 2025, in prima serata su Italia 1 alle 21.20, andrà in onda il thriller del 2024 dal titolo No Way Up – Senza via d’uscita. Si tratta di uno shark movie con punte di catastrofico che farà contenti gli appassionati dei film di squali e dei disaster movie di serie b. Il film è uscito nelle sale la prima volta in Russia e solo in seguito negli USA, nonostante si tratti di una coproduzione anglo-americana e in Italia è stato distribuito solo su piattaforme di streaming.

Un posto al sole anticipazioni 29 agosto 2025/ Marina convince Antonietta, Manuela sospetta di Niko

La regia è di Claudio Fäh, film maker svizzero conosciuto per altri lavori underground come Sniper 4 e 7 e I Vichinghi. La sceneggiatura è di Andy Mason che ha anche prodotto il film con Annalise Davies. Le piccole case di produzione sono invece Ingenious Media, Altitude Film Entertainment, Dimension Studio, Hyprr Films che hanno speso parecchio per effetti speciali di alto livello.

Rosa Perrotta fa esplodere i social con il nuovo vestito: "Stratosferica e mai volgare"/ Ecco quanto costa

Il cast è composto da attori pressoché sconosciuti da noi e sono Sophie McIntosh nei panni della protagonista Ava, Jeremias Amoore che è il suo fidanzato Jed e Will Attenborough è Kyle, l’amico di Jed. Completano il cast Manuel Pacific (Danilo), Grace Nettle (Rosa), Colm Meaney (Brandon), Phyllis Logan (Mardy “Nana”) e James Carroll Jordan (Hank).

La trama del film No Way Up – Senza via d’uscita: un disastro aereo e uno squalo in agguato

In No Way Up – Senza via d’uscita, un gruppo di persone si imbarca su un aereo diretto a Cabo San Lucas. A un certo punto, il capitano di bordo avverte i passeggeri che uno stormo di uccelli ha avuto un forte impatto col velivolo: l’aereo precipita, entrambi i piloti muoiono (così come molti passeggeri) e il rottame si schianta nell’Oceano Pacifico in modo singolare, ovvero rimane incastrato su una parete rocciosa del fondale che lascia una sacca d’aria dove i pochi sopravvissuti possono rimanere in attesa dei soccorsi.

Melissa Satta è incinta di Carlo Beretta?/ Una foto svela tutto: "Non ci sono dubbi"

Tra questi c’è la figlia di un importante uomo politico, Ava, con la sua guardia del corpo Brandon, il fidanzato Kyle e un amico di lui Jed, una bimba e sua nonna, Rosa e Nana, e l’unico sopravvissuto dell’equipaggio, Danilo.

La guardia del corpo Brandon cerca di recuperare una bombola d’ossigeno per prolungare la permanenza in attesa dei soccorsi, ma mentre scende nella parte dell’aereo sommersa, viene attaccato e ucciso da un grande squalo. La stessa sorte toccherà ai sub soccorritori giunti sul posto, mentre ai sopravvissuti restano 3 o 4 ore d’aria. Non solo, l’aereo sprofonda ancora di più e il rischio è che rimangano schiacciati al suo interno. Non resta che tentare di uscire con i giubbotti di salvataggio e cercare di evitare lo squalo: riusciranno a salvarsi?