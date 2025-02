La cantante israeliana Noa torna in Italia per partecipare come ospite alla prima puntata del Festival di Sanremo 2025, durante la quale si esibirà con Mira Awad, artista di origine palestinese. Il duo celebrerà la pace e l’unione dei due popoli cantando la canzone “Imagine” di John Lennon, un brano che vuole essere un inno di speranza, specialmente rappresentativo proprio in questo momento segnato dal conflitto e dall’odio. La musicista 55enne di origine yemenita il cui vero nome è Achinoam Nini, è nata e cresciuta a New York, poi trasferita a Tel Aviv, si è sempre definita una attivista per i diritti umani e la libertà, e proprio recentemente, dopo l’inizio della guerra a Gaza è stata protagonista di numerosi appelli per promuovere la fine delle ostilità e combattere l’odio.

Molti di questi fatti proprio in occasione di concerti tenuti in Italia, che definisce “La mia seconda casa” proprio per l’accoglienza calorosa che ogni volta il pubblico le riserva. Durante una esibizione al Duomo di Modena lo scorso anno aveva infatti dichiarato: “Non posso schierarmi a favore di Israele senza difendere anche il diritto alla vita del popolo palestinese“, aggiungendo un invito a non schierarsi da una parte o dall’altra ma solo per la vita.

Parlando di vita privata, Noa è sposata da anni con il medico Asher Barak. Il loro è un rapporto solido e sereno, che ha portato alla nascita di tre figli: Ayehli, Enea e Yum. Il marito è un noto pediatra, a cui spesso ha dedicato anche delle sue canzoni. Lei stessa lo ha definito amorevolmente un “angelo dallo stetoscopio rosa”.

Noa: “L’unica soluzione al conflitto è favorire la nascita di uno stato palestinese”

Noa è una cantante israeliana che da sempre con la sua musica promuove la pace e la libertà e l’autodeterminazione di entrambi i popoli sia quello israeliano che palestinese. Recentemente ha rilasciato alcune dichiarazioni contro l’attuale governo di Netanyahu, accusandolo di aver massacrato troppe persone innocenti durante la guerra. Per questo motivo era stata criticata da una parte dell’opinione pubblica e dai partiti di destra, ai quali aveva risposto dicendo di continuare ad avere fiducia nell’esercito al quale ha prestato lei stessa servizio oltre che i suoi figli, ma non nei politici.

In una intervista rilasciata al programma “Sorgente di Vita“, Noa aveva anche detto che l’unica soluzione possibile per terminare il conflitto sarebbe quella di ritirare l’occupazione della Cisgiordania e favorire la nascita di uno stato palestinese con una leadership libera dalle ideologie jihadiste di Hamas e disposta al dialogo. Con lo stesso messaggio di speranza sarà sul palco di Sanremo insieme a Mira Awad, cantante palestinese con la quale aveva duettato anche in occasione dell’Eurofestival nel 2009.