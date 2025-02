Sanremo 2025: standing ovation per Noa e Mira Awad

A Sanremo 2025 c’è spazio anche per un momento ricco di emozione: un’artista israeliana e una palestinese, cantano insieme sulle note di “Imagine” di John Lennon. Ad esibirsi sono Noa e Mira Awad. La prima, nata a Tel Aviv nel 1969, è una cantante israeliana che canta la guerra e la speranza. Nata da una famiglia ebrea dello Yemen, che si è stabilita in Israele, è cresciuta a New York per poi tornare nel suo Paese d’origine e prestare il servizio militare e dedicarsi, dopo un periodo di grande smarrimento personale, alla musica.

Nel duetto anche Mira Awad, nata nel 1975 a Rameh. L’artista palestinese, con cittadinanza israeliana, vive a Tel Aviv e nel 2009 ha cantato proprio con Noa all’Eurovision Song Contest, con il brano “There must be another day”. È stata proprio lei la prima artista di etnia araba a rappresentare Israele in una competizione canora, cantando un brano israeliano in arabo. Le differenze che si annullano e lasciano spazio alla musica e alle emozioni. All’Eurovision nel 2009 come a Sanremo 2025. La loro esibizione ha fatto emozionare e applaudire il pubblico dell’Ariston, in lacrime dopo il loro splendido esempio di pace e fratellanza, oltre ogni differenza.