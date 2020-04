Noa in concerto per Bergamo, Rai 1 / “Volevo fare qualcosa di speciale per la città”

Un po’ a sorpresa è arrivato il cambio di programma nel palinsesto di Raiuno, con l’inserimento del concerto di Noa dedicato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Bergamo, insieme a Brescia, è una delle città italiane più colpite dall’epidemia. Proprio per questo motivo la cantante israeliana ha voluto prestare la sua voce per un diffondere un messaggio di speranza ai bergamaschi: “Volevo fare qualcosa per l’ospedale di Bergamo, dopo che ho saputo quello che stava accadendo in città” ha dichiarato all’Eco di Bergamo, noto quotidiano della città orobica. “Bergamo è una parte di me”, ha spiegato la cantante, che ha sottolineato il legame creato con la città nel 2000, quando registrò il video de ‘La vita è bella’, sulle note della canzone di Nicola Piovani, per l’omonimo film di Roberto Benigni. “Quella è stata una fantastica esperienza – si legge ancora sul quotidiano bergamasco –è un città con centro storico delizioso: abbiamo trascorso due giorni di riprese ed eravamo felici e rilassati. Il video è stato poi visto da milioni di persone e mi ha accompagnato negli ultimi 20 anni della mia vita. Quindi posso dire che realmente Bergamo è una parte di me”. Dunque il suo concerto non è altro che un modo di dire grazie ed augurare a tutti gli italiani, specialmente i lombardi, una pronta ripartenza.



© RIPRODUZIONE RISERVATA