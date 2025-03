Solo pochi mesi fa la grande gioia; Guenda Goria, insieme a suo marito Mirko Gancitano, è riuscita a coronare il sogno della maternità con la nascita di suo figlio Noah. Un percorso tortuoso a causa della malattia ma che non le ha tolto la speranza di realizzare quel sogno di abbracciare un giorno il frutto del loro amore. Il lieto evento, pochi mesi dopo, è stato però accompagnato da grande apprensione: è stata proprio Guenda Goria a raccontare a Verissimo della delicata operazione che ha dovuto subire suo figlio Noah a soli 3 mesi di vita.

“Non c’era lo spazio per l’espansione del cervello”, questo le avevano detto i medici a proposito della necessità di intervenire chirurgicamente per suo figlio Noah; lo raccontava proprio Guenda Goria qualche giorno fa a Verissimo, tra le lacrime. Un pianto che in realtà vale come sfogo perchè dopo la paura, i timori e l’apprensione, fortunatamente tutto si è risolto per il meglio.

Come sta oggi Noah – figlio di Guenda Goria – dopo l’operazione al cervello? Sempre nel salotto di Silvia Toffanin la donna ha spiegato: “Dopo 4 ore di intervento ci hanno detto che era andato tutto bene”. Come anticipato, al piccolo era stata diagnosticata una craniostenosi; una patologia che appunto limita lo spazio per lo sviluppo del cervello nei primi mesi di vita. Una condizione che fortunatamente, grazie all’impegno dei medici, si è risolta per il meglio. “Ero agitata per la lunga attesa, sono andata in chiesa a pregare”.

Oggi Guenda Goria sarà tra gli ospiti di Caterina Balivo a La Volta Buona, occasione ulteriore per sapere come sta suo figlio Noah dopo la delicata operazione al cervello a causa della malattia; uno spavento che già sappiamo essere ampiamente superato.