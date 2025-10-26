Noah Dettwiler: incidente Moto3 a Sepang, video. Il pilota svizzero in gravi condizioni dopo il brutto impatto con Rueda (oggi 26 ottobre 2025)

NOAH DETTWILER, VIDEO INCIDENTE MOTO3 A SEPANG

Noah Dettwiler è in terapia intensiva all’ospedale di Kuala Lumpur e dovrà affrontare vari interventi chirurgici, secondo quanto comunicato dal suo team. Tutto questo è dovuto all’incidente di cui il pilota elvetico è rimasto vittima durante il giro di allineamento della gara della classe Moto3 a Sepang per il Gran Premio della Malesia 2025 oggi, domenica 26 ottobre.

Il Gran Premio della categoria minore del Motomondiale ha subito di conseguenza un ritardo di quasi due ore, ma naturalmente adesso è importante soprattutto capire le condizioni di salute del giovane pilota svizzero, che è stato vittima di un bruttissimo contatto con lo spagnolo José Antonio Rueda, che lo ha centrato in pieno dopo che Noah Dettwiler aveva rallentato improvvisamente.

Entrambi i piloti sono stati soccorsi immediatamente in pista e successivamente trasportati d’urgenza in elicottero all’ospedale della capitale malese Kuala Lumpur. Relativamente poche preoccupazioni per lo spagnolo, perché Rueda è cosciente, sebbene con una frattura alla mano e diverse contusioni: un brutto colpo ma senza eccessivi timori sulla salute di questo grande talento, che ha già vinto matematicamente il Mondiale Moto3.

NOAH DETTWILER, IL COMUNICATO DEL TEAM

Diverso il discorso appunto per lo svizzero, perché Noah Dettwiler è certamente in condizioni più gravi. Il suo team CIP Green Power nel comunicato ufficiale ha precisato che il centauro si trova “in buone mani, e vi chiediamo di rispettare la sua privacy. Non forniremo ulteriori aggiornamenti in questo momento. Noah è un guerriero, tutto il team CIP Green Power è con lui”.

Grande paura quindi per il pilota svizzero nato il 26 aprile 2005 a Basilea, talento ventenne. Si incrociano due ricordi amarissimi: Sepang è il luogo dove morì Marco Simoncelli per l’incidente in MotoGp del 23 ottobre 2011, mentre il motociclismo svizzero ricorda ancora la morte di Jason Dupasquier al Mugello nel 2021 per un incidente sempre nella classe Moto3, in quel caso durante le qualifiche del Gran Premio d’Italia. Speriamo quindi tutti che stavolta l’epilogo sia differente…

