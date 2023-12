Noah e Ida, chi sono i figli di Alex Schwazer/ Sorpresa al Grande Fratello 2023: “Faccio tutto per loro”

Noah e Ida, i figli di Alex Schwazer arrivano al Grande Fratello 2023 per una sorpresa al papà

Una nuova grande emozione è in arrivo per Alex Schwazer nella Casa del Grande Fratello 2023. Il maratoneta riceverà infatti la visita dei suoi due figli, Ida e Noah, accompagnati da sua moglie Kathrin Freund. In questi mesi di permanenza nella Casa, Alex ha potuto più volte vedere i suoi figli ma sempre in video, commuovendosi di fronte alla loro crescita. Questa sera potrà finalmente riabbracciarli e stare con loro per qualche minuto dopo tanto tempo.

SPILLO/ Siamo sul podio europeo dei più dopati in atletica: spiegato il silenzio su Schwazer

Alex Schwazer è diventato papà per la prima volta nel 2017, quando è nata Ida. Nel 2020 Alex e Kathrin hanno invece avuto il piccolo Noah, che da poco ha compiuto 3 anni. Un compleanno al quale lo sportivo non ha potuto partecipare, ma le cui immagini gli sono state mostrate proprio nella Casa del Grande Fratello, facendolo commuovere.

Alex Schwazer non abbandona il Grande Fratello 2023/ "Ricorrere in appello il 6 dicembre? Non lo escludo ma…"

Alex Schwazer e il desiderio per i i figli: “Vorrei che mi vedessero alle Olimpiadi”

È soprattutto per loro e per sua moglie che Alex ha deciso di mettersi in gioco al Grande Fratello e mostrare al pubblico i suoi allenamenti, con la speranza che la squalifica gli venisse ridotta e potesse partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024. “Mia moglie e i miei figli per me sono tutto e questo ritorno alle gare è per loro. Vorrei che Noah e Ida mi vedessero almeno una volta alle Olimpiadi“, sono state le parole di Alex, per cui il sogno di andare a Parigi è, al momento, ancora molto lontano vista la sentenza sfavorevole alla riduzione della squalifica. Lo sportivo però non è assolutamente pronto ad arrendersi,











© RIPRODUZIONE RISERVATA