Michael Bublè e sua moglie Luisana hanno vissuto momenti terribili dopo la nascita del primo figlio Noah. Il cantante e la compagna hanno infatti scoperto che il piccolo era malato di tumore e che si sarebbe dovuto operare urgentemente. L’inizio di un vero e proprio incubo per la coppia, con il cantante che si è ritirato temporaneamente dalle scene per dedicarsi completante a Noah. “Per qualsiasi genitore, è devastante ricevere una notizia come questa. L’unica cosa che mi ha guidato in questo percorso, fin dall’inizio, è stata la fede”, ha raccontato l’attrice.

Per fortuna la malattia è stata scoperta tempestivamente, altrimenti la situazione si sarebbe potuta complicare in maniera irrimediabile. “Se non avessimo fatto degli esami più specifici, ora la situazione sarebbe diversa”, ha raccontato la moglie di Bublè ad una tv argentina.

E’ proprio in Argentina, durante una collaborazione, che Luisana si accorse che il figlio non stava bene. “Credevo si trattasse di una influenza ma poi i dottori consigliarono una serie di esami per essere più sicuri”, aggiunge. Quindi la terribile scoperta e la lotta estenuante contro il tumore al fegato che ha cambiato la vita di tutti in famiglia.

“So che l’amore ha un grande costo, ma non lo vorrei in un altro modo […] ho bisogno per cercare di essere un uomo migliore, di vivere una vita più felice e per godere dei momenti che ho”, aveva detto il cantante in una intervista dopo la malattia del primo figlio. Oggi il tumore sembra definitivamente sconfitto e il piccolo Noah pare sia in buona salute, assieme agli altri tre fratelli che sono arrivati dopo di lui e che hanno arricchito la famiglia.