Noah/ Su Rai 2 il film con Russell Crowe e Emma Watson

Noah sarà trasmesso oggi, 15 aprile, dalle ore 21:20 su Rai 2. Si tratta di un film che ha debuttato nell’anno 2014 e che appartiene ai generi drammatico, biblico e religioso. Il regista di questo film risulta essere il visionario Darren Aronofsky mentre la sceneggiatura è stata curata dallo stesso regista in collaborazione con gli scrittori Ari Handel e John Logan.

All’interno del cast del film sono presenti numerosi attori famosi come Russel Crowe, Anthony Hopkins, Ray Winstone, Jennifer Connelly, Emma Watson, Logan Lerman, Douglas Booth, Marton Csokas e Finn Wittrock. Le musiche di questo film sono state realizzate da Clint Mansell mentre la fotografia del film è stata messa a punto da Matthew Libatique.

Noah, la trama del film: un tempo difficile

Leggiamo la trama di Noah. Noè e la sua famiglia vivono in un tempo difficile. Difatti, intorno a loro, malvagità e cattiverie regnano e tutti fanno ciò che più gli conviene. L’uomo si è allontanato da Dio e dalla religione, seguendo solo la sua legge morale, cattiva e corrotta. Noè comunque non si lascia spaventare da ciò ma rimane comunque un uomo timorato di Dio. Certo, non sempre è facile anche per la sua famiglia avere quest’attidudine mentale.

Tuttavia, una notte Noè sembra avere un sogno profetico. Vede Matusalemme, suo parente, inondare incredibilmente una vasta terra. Per avere spiegazioni di questo sogno, Noè si dirige alla grotta dove si trova Matusalemme. Qui capisce qual è il suo scopo, costruire un’arca per un imminente diluvio che spazzerà via il genere umano. Noè all’inizio sembra non credere a quelle parole, ma poi capisce che quello è il suo scopo. Una volta messo in marcia il nuovo progetto, gli altri abitanti deridono Noè e alcuni arrivano anche ad attaccarlo. Tutti lo considerano un pazzo, ma lui non si ferma perché sa che il giudizio divino e vicino. Come si concluderà la storia? Noè avrà fede in Dio e solo in questo modo potrà salvare lui e la sua famiglia.

