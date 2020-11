Noam Chomsky/ “Elezioni Usa, in gioco il destino dell’umanità: Biden può salvarla”

Tutto il mondo guarderà le Elezioni Usa 2020 e sono in corso gli ultimi appelli prima del voto. In una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Relazioni, il celebre linguista Noam Chomsky non ha usato tanti giri di parole per commentare la sfida tra Donald Trump e Joe Biden: «Non sono elezioni come tutte le altre, non riguardano soltanto gli Stati Uniti. In gioco ci sono il destino del pianeta e dell’umanità. Quelle di novembre saranno le più importanti elezioni nella storia umana». Chomsky ha messo in risalto che sarebbe pressoché necessaria la sconfitta del presidente uscente per «cercare di fermare la folle corsa alla distruzione del pianeta», senza dimenticare che il tycoon ha già annunciato che potrebbe non accettare il voto in caso di vittoria del democratico Biden: «Una cosa del genere non ha precedenti nella storia della democrazia parlamentare, non solo negli Stati Uniti. I repubblicani sanno di aver perso consensi e cercano in tutti modi di recuperarli per mantenere il potere. Proveranno ad escludere migliaia di persone dal voto».

NOAM CHOMSKY: “IN GIOCO IL DESTINO DELL’UMANITÀ”

Nella lunga intervista rilasciata ai microfoni di Relazioni, Noam Chomsky ha acceso i riflettori su un altro aspetto di queste importanti elezioni Usa: «La costituzione americana nel XVIII secolo era molto progressista. Ma il sistema politico degli Stati Uniti in questo momento è ultraconservatore: se facessero domanda per entrare nell’Unione Europea verrebbero probabilmente respinti. Non sarebbero compatibili con gli standard democratici e giuridici europei». Ma non solo. Il linguista si è soffermato sulla centralità dell’ambiente nel programma di Biden, con investimenti di milioni di dollari per le energie rinnovabile e un Green New Deal tra le priorità dell’agenda legislativa: «È uno dei programmi più progressisti che io abbia mai visto, e anche questo è motivo di grande speranza. I democratici sanno che non possono deludere i giovani attivisti spinti verso la politica dall’allarme per l’emergenza climatica, perché sono loro il futuro della nostra società».



