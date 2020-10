Nobel per la Fisica 2020/ Roger Penrose, Reinhard Genzel, Andrea Ghez per buchi neri

E’ stato comunicato poco fa il vincitore del premio Nobel per la Fisica 2020. Come si può leggere sulla pagina ufficiale Twitter della stessa fondazione, il riconoscimento è stato assegnato a Roger Penrose, Reinhard Genzel e Andrea Ghez. A permettere al trio di ottenere questo titolo di assoluto prestigio, le loro scoperte sui buchi neri. Nel dettaglio, come fa sapere via social l’Accademia delle Scienze svedese, si è deciso di consegnare il Nobel per la Fisica al britannico Roger Penrose “per la scoperta che la formazione dei buchi neri è una robusta previsione della teoria generale della relatività”. L’altra metà del premio è invece andata congiuntamente al tedesco Reinhard Genzel e alla statunitense Andrea Ghez “per la scoperta di un oggetto compatto supermassiccio al centro della nostra galassia”. In generale, al trio è stato riconosciuto un enorme contributo circa lo studio dei buchi neri nonché le loro implicazioni nella comprensione sul funzionamento dell’Universo.

NOBEL PER LA FISICA 2020: LA GHEZ QUARTA DONNA A RICEVERE IL RICONOSCIMENTO

Il premio Nobel per la fisica Penrose, come ricorda il Post, dimostrò che i buchi neri sono una diretta conseguenza della relatività generale, la nota teoria elaborata da Albert Einstein. Gli altri due premio Nobel per la fisica, Reinhard Genzel e Andrea Ghez, scoprirono invece che la Via Lattea è un oggetto che a noi risulta invisibile ma che in realtà ha una massa enorme, di conseguenza, l’unica conclusione plausibile è che la Via Lattea sia un buco nero supermassiccio. Andrea Ghenz non è l’unica donna ad aver vinto questo prestigioso riconoscimento, in quanto nella storia il Nobel per la Fisica venne assegnato a Marie Curie nel 1903, a Maria Goeppert Mayer 60 anni dopo, e infine, due anni fa (2018) a Donna Strickland. Ricordiamo che quella di oggi è seconda giornata della settimana dei Nobel 2020, e ieri era stato assegnato il riconoscimento per la Medicina a Harvey J. Alter, Michael Houghton e Charles M. Rice, per aver scoperto il virus dell’epatite C.



© RIPRODUZIONE RISERVATA