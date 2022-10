Nobel per la fisica va allo studio di fenomeni quantistici/ Gli intrecci di fotoni…

Premio Nobel per la Fisica 2022: lo studio sui fotoni

Il premio Nobel per la Fisica 2022 è andato al francese Alain Aspect, allo statunitense John Clauser e all’austriaco Anton Zeilinger. I tre hanno portato avanti un lavoro sulla fisica quantistica e vinto il prestigioso premio “per gli esperimenti con gli intrecci di fotoni che stabiliscono la violazione delle disuguaglianze di Bell e aprono la strada alla scienza dell’informazione quantistica”.

Aspect, Clauser e Zeilinger hanno utilizzato tecniche rivoluzionarie, dimostrando il potenziale per indagare e controllare le particelle che “intrappolate”. Come dimostrato dagli studiosi, quello che accade a una particella in una coppia vincolata determina ciò che accade all’altra. Questo avviene anche se le particelle sono troppo distanti per influenzarsi a vicenda. Proprio lo sviluppo di strumenti sperimentali, come spiega l’Agi, ha aperto la strada ad una nuova era della tecnologia quantistica.

Premio Nobel per la Fisica 2022: il 10 dicembre la cerimonia

Il Premio Nobel per la Fisica 2022, assegnato ad Alain Aspect, John F. Clauser e Anton Zeilinger, ha riguardato le loro ricerche sull’entanglement quantistico con i fotoni. I ricercatori hanno stabilito una violazione delle diseguaglianze di Bell e aperto una nuova strada alla scienza dell’informazione quantistica.

L’assegnazione del Nobel per la Fisica arriva dopo il Premio per la Medicina e la Fisiologia assegnato ieri a Svante Pääbo. Il ricercatore ha vinto per le scoperte sui genomi degli ominidi estinti e l’evoluzione umana. La decisione che ha portato al premio di Aspect, Clauser e Zeilinger, è stata presa dalla Classe di Fisica dell’Accademia Reale Svedese delle Scienze e annunciata in conferenza stampa. La cerimonia di consegna del Premio è prevista il 10 dicembre a Stoccolma. Nei prossimi giorni arriveranno anche le decisioni che riguarderanno il premio Nobel per la Chimica (mercoledì 5 ottobre), Letteratura (giovedì 6 ottobre), Pace (venerdì 7 ottobre) e Economia (lunedì 10 ottobre).

