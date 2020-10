Nobel per l’Economia 2020/ Paul R. Milgrom e Robert B. Wilson per teoria delle aste

E’ stato annunciato poco fa il Premio Nobel per l’Economia 2020 assegnato quest’anno a Paul R. Milgrom e Robert B. Wilson “per i loro studi sulla teoria delle aste e l’invenzione di nuovi formati di asta”. Come rammenta Il Post nell’edizione online, l’importante riconoscimento annunciato in diretta questa mattina tecnicamente non è un vero e proprio Nobel come gli altri. Si tratta piuttosto di un Premio della Banca di Svezia per le scienze economiche in memoria di Alfred Nobel. Milgrom e Wilson sono entrambi professori presso l’Università di Stanford ed il loro lavoro relativo alla teoria delle aste è stato utilizzato, in particolare, nell’assegnazione delle frequenze radio utilizzate nelle telecomunicazioni. Lo scorso anno l’importante riconoscimento era andato a Abhijit Banerjee, Esther Duflo, Michael Kremer per l’approccio sperimentale nella lotta alla povertà globale. I due studiosi premiati oggi hanno dedicato buona parte delle loro vite e dei loro studi proprio all’analisi dei meccanismi di funzionamento delle aste. Proprio alla luce delle loro scoperte hanno sviluppato nuovi formati d’asta sia per beni che per servizi, solitamente difficili da vendere in maniera tradizionale.

NOBEL PER L’ECONOMIA 2020: LA TEORIA DELLE ASTE

Secondo quanto dichiarato dal Comitato dei Nobel, le scoperte dei due Nobel per l’Economia, Milgrom e Wilson, hanno contribuito a portare a benefici per acquirenti e venditori ed al tempo stesso per i contribuenti in diverse parti del mondo grazie ai sistemi più adeguati per ciascun stato per mettere all’asta particolari beni. La compravendita tramite asta rappresenta oggi un elemento determinante dell’attuale economia e comporta enormi quantità di denaro scambiato. Ormai all’asta non si vendono solo opere d’arte e pezzi di antiquariato ma anche materie prime di diversa natura e gli stessi governi ormai ne fanno ampio uso. La “teoria delle aste” che ha portato a premiare i due professori serve esattamente a valutare come in base alle regole delle aste ci siano variazioni più o meno importanti nelle modalità di offerta e in riferimento a ciò che determina il prezzo finale di vendita. Un lavoro tutt’altro che semplice e che si basa su una serie di strategie al fine di ottenere il miglior risultato ma senza spendere troppo.



