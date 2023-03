Nobile scomparsa trovata con il compagno pregiudicato/ Non c’è traccia del figlio

Nobile britannica ritrovata con il compagno: nessuna traccia del figlio neonato

Constance Marten, la 35enne aristocratica britannica imparentata con la famiglia reale, è stata ritrovata. Scomparsa a inizio gennaio insieme al compagno Mark Gordon, un pregiudicato che viveva negli Usa e che è stato rimpatriato nel Regno Unito dopo una condanna a 20 anni di carcere per violenza sessuale negli Usa, è stata ritracciata da Scotland Yard. Era con l’uomo a Brighton, nel sud dell’Inghilterra. Con loro non c’è però il figlio neonato, venuto al mondo lo scorso gennaio. Il piccolo era nato da pochi giorni quando dei due si sono perse le tracce a Londra.

Energia nucleare, "l'Ue deve accelerare"/ Appello di 11 Paesi: l'Italia...

A denunciare la scomparsa della coppia sono stati amici e parenti. Dopodiché, sono scattate le indagini, andate avanti per più di un mese fino al ritrovamento dei due, avvenuto ieri sera e annunciato oggi dalla polizia. Constance Marten e il compagno sono sotto interrogatorio e sono entrambi in stato di fermo, in attesa dell’eventuale contestazione di reati. Proseguono intanto le indagini con perquisizioni di casolari e di aree isolate vicine al luogo dove i due sono stati trovati, alla ricerca del neonato.

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi Moldavia: filorussi provano a sfondare sede governo

Constance Marten e il compagno scomparsi dal 5 gennaio

Constance Marten è erede di una nobile famiglia legata ai reali in Inghilterra. Da qualche anno vive una vita da nomade con il 48enne Mark Gordon, che ha scontato vent’anni di carcere in America in seguito ad una condanna per stupro e violenze. La coppia era scomparsa dal 5 gennaio: la loro auto era stata trovata bruciata ai bordi di una strada nel nord dell’Inghilterra. Lo scorso agosto i due erano stati cacciati dall’appartamento nell’Est di Londra dove vivevano, per non aver pagato l’affitto e per aver danneggiato la casa. I due allora si erano spostati di città in città, dormendo in Airbnb grazie ai soldi di lei. Proprio a inizio gennaio la donna avrebbe dato alla luce suo figlio.

CAOS MIGRANTI/ "Dalla Turchia alla Libia, ecco la rete che serve per opporsi ai trafficanti"

Constance e Mark, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbero preso un taxi nella notte del 6 gennaio, per andare sulla costa orientale dell’Essex. I due avrebbero percorso 400 chilometri e pagato in contanti. I due sono stati ripresi dalle telecamere con sciarpe e cappelli, probabilmente per non farsi riconoscere. Non è chiaro perché fossero in fuga. Napier Marten, padre dell’aristocratica, aveva lanciato un appello poche settimane fa alla figlia: “Ti supplico di trovare un modo di rivolgerti alla polizia al più presto possibile”. Ancora nessuna traccia del neonato: la polizia teme il peggio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA