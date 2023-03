Noce moscata gate ad Amici 22: Alessandra Celentano rompe il silenzio/ “Orrendo…”

Il Noce Moscata gate di Amici 22 a Stasera c’è Cattelan

Alessandro Cattelan, dopo aver dato vita ad un siparietto sul Grande Fratello Vip 22, nel corso dell’ultima puntata di Stasera c’è Cattelan, ha parlato di Amici 22 soffermandosi, in particolare, sul noce moscata gate che ha stravolto gli equilibri della scuola a Capodanno. Con Alessandra Celentano, ospite della puntata, Cattelan ha così provato ad indagare sull’argomento per scoprire qualche dettaglio in più.

“Io quest’anno sono venuto ospite ad Amici e sono capitato nella famosa puntata della noce moscata. Sì quella del noce moscata gate. Voi non avete mai detto cosa è successo davvero. Si è capito che questi ragazzi ne hanno combinata un po’ una grossa. Però non si è mai saputo nel dettaglio”, spiega Cattelan come riporta Biccy. ” Io sono stato in studio dieci minuti e poi per due settimane di fila tutti chiedevano a me cosa era successo ad Amici. Io dicevo ‘ragazzi io sono stato lì solo cinque minuti’. Questo è stato un argomento di cui si è discusso molto. Dai dimmelo solo a me all’orecchio che voglio saperlo”, ha aggiunto provando ad ottenere una rivelazione dall’insegnante di danza classica.

Le parole di Alessandra Celentano sul noce moscata gate di Amici 22

Alessandra Celentano, parlando del noce moscata gate, non è scesa nei dettaglio limitandosi a condannare l’atteggiamento degli allievi che, ancora oggi, trova ingiustificabile. “Sto dissimulando. Dai ironizzo facendo un colpo di tosse perché è una cosa orrenda“, ha detto provando a cambiare argomento.

Insomma, la Celentano preferisce non sbilanciarsi a pochi giorni dall'inizio del serale che prenderà il via da sabato 18 marzo. Nel frattempo, la curiosità intorno al noce moscata gate continua.













