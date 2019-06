Nocera, bimba 8 mesi morta: arrestato il padre/ Dramma Iolanda “violenze in famiglia”

È una svolta importante quella avvenuta stamani sul giallo di Nocera Inferiore: la piccola bimba di 8 mesi, Iolanda, morta dopo l’arrivo in ospedale con lesioni e lividi dappertutto, ha sconvolto la comunità di Sant’Egidio del Monte Albino (Salerno) specie dopo la notizia dell’arresto del padre, Giuseppe Passariello. Dopo l’arrivo all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore negli scorsi giorni già in gravi condizioni, la piccola Iolanda non ce l’ha fatta a recuperare le forze e le condizioni di salute per superare le gravi violenze subite facendo immediatamente scattare le indagini della Procura. In breve tempo sono stati indagati i genitori e, dopo i lunghi interrogatori nelle scorse ore, stamani la decisione del magistrato: secondo quanto riporta Repubblica, a dare la vera svolta all’inchiesta sarebbero state le dichiarazioni controverse dei genitori, entrambi indagati per omicidio. A quel punto il pubblico ministero ha richiesto l’arresto del padre con custodia in carcere per presunto “pericolo di fuga” del genitore: la piccola era arrivata nel cuore della notte alle 3.30 in ospedale,ma ormai non c’era più niente da fare: era già morta.

I VICINI CONTRO LA FAMIGLIA DI IOLANDA: “VIOLENZE RIPETUTE”

Secondo le prime indagini effettuate, risulta che la famiglia Passariello aveva non pochi problemi con il padre già coinvolto in un brutto giro di tossicodipendenza: da poco aveva lasciato la comunità di recupero e sembrava aver le carte in regola per poter ricominciare la sua vita nel Salernitano assieme alla moglie, la piccola Iolanda e un altro bimbo di 2 anni. Purtroppo qualcosa non è andato nel verso giusto e ora l’uomo si ritrova in carcere con l’accusa più grave di aver ucciso la sua stessa figlia: sul corpo della bimba di 8 mesi sono stati trovati lividi, escoriazioni simili a bruciature e lesioni. Decisiva la testimonianza dei vicini che ai magistrati hanno raccontato «tutti sapevamo, il papà aveva precedenti e un passato nella tossicodipendenza. L’uomo picchiava la moglie e spesso sentivamo i bambini piangere». Il caso non è chiuso dato che andranno verificati tutti i rilievi della scientifica in casa e sul corpo della piccola senza vita: al momento le violenze non sono mai state denunciate e la difesa del padre deve ancora dare la sua intera versione dei fatti.

