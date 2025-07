Noel Gallagher, chi è il "the chief" degli Oasis: insieme al fratello nel 1992 nella band, poi nel 2009 lo scioglimento. Insieme di nuovo nel 2025

Originario di Manchester ma nato da genitori di origini irlandesi, Noel Gallagher è venuto al mondo nel 1967, cinque anni prima del fratello Liam, con il quale ha fondato gli Oasis, gruppo musicale tra i più popolari al mondo. Cantautore, chitarrista e produttore, ha vissuto un’infanzia turbolenta con il divorzio dei genitori e le violenze del padre, che gli hanno rovinato la vita da bambino.

Alcolista, infatti, il padre ha spesso aggredito violentemente non solamente la moglie ma anche i figli, cresciuti come ragazzi indisciplinati e spesso con problemi con la polizia. Noel Gallagher, ad esempio, da ragazzo era solito rubare gli stereo delle auto e più volte è finito nei guai.

Grande tifoso del Manchester City così come il fratello Liam, ha spesso frequentato gruppi hooligan: a 13 anni è stato condannato con la condizionale dopo aver rubato in un negozio e in quei mesi studiò la chitarra. Inizialmente cominciò a lavorare come muratore, per poi più avanti dedicarsi alla musica.

Nel 1992 per Noel è cominciata l’esperienza musicale insieme a Liam negli Oasis: fin da subito il fratello maggiore è diventato il capo della band, tanto da assumere il soprannome di “The chief”. Enorme il successo del loro primo album e così come dei successivi. Nel 2009, poi, l’addio: dopo anni turbolenti fatti di litigi, spesso anche sul palco, i due hanno deciso di dirsi addio come gruppo e Noel si è dedicato con successo alla sua carriera da solista.

Noel Gallagher, chi è: i due matrimoni

Una vita privata molto piena quella di Noel Gallagher che nel 1997 ha sposato Meg Mathews, avendo la prima figlia, Anais. Dopo qualche mese i due divorziarono e Nome cominciò un’altra relazione con Sara MacDonald, conosciuta a Ibiza. I due insieme hanno avuto due figli, Donovan e Sonny Patrick. Nel 2011 i due si sono sposati per poi divorziare nel 2023.

